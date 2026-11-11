Řidič v Los Angeles najel do skupiny chodců: Tři lidé zemřeli
Nejméně tři lidé zahynuli a další tři byli vážně zraněni poté, co auto najelo do skupiny chodců ve čtvrti North Hollywood v americkém Los Angeles. Policie uvedla, že vyšetřovatelé dosud nezjistili, zda šlo o nehodu nebo úmyslný čin, informovala agentura Reuters.
Podle losangeleské policie a hasičů tři lidé sražení autem při incidentu v Los Angeles zemřeli na místě. Další dva chodci a řidič vozidla byli v kritickém stavu převezeni do nemocnic v okolí.
Místní televizní stanice KCAL-TV uvedla, že automobil narazil do stánku s občerstvením poblíž autobusové zastávky na rušné ulici Lankershim Boulevard v obchodní a umělecké čtvrti NoHo.
Letecké záběry z místa, které stanice odvysílala, zachycovaly menší bílé SUV s pomačkanou karoserií. Vůz zřejmě vyjel na chodník pod modrým přístřeškem a narazil do vstupu do podchodu.
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