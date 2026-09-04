K šílené nehodě, při které vyhasl život destiletého fotbalisty, došlo dopoledne 26. srpna ne silnici mezi Doubravníkem a Prudkou.„Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ řekl bezprostředně po nehodě mluvčí policie Petr Vala.
Na místě zemřel jeden chlapec, dva jeho kamarádi byli lehce a dva další těžce zraněni.
Změna kvalifikace
Od počátku bylo jasné, že za nehodou je alkohol v krvi řidiče. „Po vyhodnocení laboratorních výsledků, které prokázaly vysokou hladinu alkoholu v krvi v době odběru - a to 3,14 a 3,17 promile došlo ke změně právní kvalifikace,“ uvedla nyní policie. Muži tak místo původních až šesti let nyní hrozí až osm let vězení.
Na soud bude řidič čekat na svobodě. „Dozorujícím státní zástupce neshledal existenci zákonných vazebních důvodů," upozornil Vala.
Redakce novinky.cz trenéra kontaktovala. Telefon sice zvedl, ale poté, co se redaktorka představila, hovor ukončil. Následně však reagoval na SMS zprávu. Jeho první veřejná reakce po tragédii byla krátká: „Samozřejmě toho lituji, ale žádné další vyjádření poskytovat nesmím,“ napsal a více k tragické události říct nechtěl.
Vědělo se, že pije?!
Najevo děsivé informace. O tom, že muž pije, se prý v obci, kde bydlí, vědělo. Šlo o takzvaného domácího pijana, to by vysvětlovalo i to, že přes tři promile měl už dopoledne!
Děti byly na fotbalovém kempu. Byly ubytované v rekreačním středisku Prudká nedaleko obce, řidič je vezl na hřiště do Doubravníku. „Šlo o děti z fotbalového kempu. Tak 10 až 14 let jim bylo,“ potvrdil televizi Nova Alexandr Vavřík z rekreačního střediska. „Je to asi tříkilometrová cesta,“ uvedl s tím, podle něj klidně mohli cestovat vlakem, který tudy jezdí zhruba každou hodinu.
„Někteří lidé dokonce údajně dětem říkali, aby s ním nikdy do auta nesedaly,“ tlumočil na své sociální síti redaktor CNN Prima News Michal Janotka.
Celou obcí i fotbalovým klubem s letitou historií otřesná událost otřásla. „Celou událostí se budeme důkladně zabývat, budeme plně spolupracovat s orgány, které nehodu vyšetřují, a vyvodíme z ní odpovídající důsledky. Zároveň prověříme naše postupy a pravidla při organizaci mládežnických akcí tak, aby se podobná tragédie už nikdy nemohla opakovat,“ uvedl sportovní klub na své sociální síti.