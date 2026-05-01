Zpěvák a hvězda sociálních sítí: Dívku (†14) rozřezal motorovkou
V září minulého roku policie v Los Angeles našla v kufru vozu Tesla známého rappera D4vd rozřezané tělo teprve 14leté dívky. Umělec byl dlouho „z obliga“ a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být do vraždy zapojený. Po půl roce přišel zvrat. Policie ho zatkla jako podezřelého z usmrcení. Nezletilou dívku měl rozřezat motorovou pilou.
Na podzim minulého roku našla americká policie v Los Angeles lidské ostatky v kufru Tesly známého rappera D4vda. Tělo bylo na několik kusů v pytlích, v pokročilém stadiu rozkladu. Po analýze DNA vyšlo najevo, že se jedná o pohřešovanou Celeste Rivas Hernandezovou (†14). Zpěvák, vlastním jménem David Anthony Burke (20), dlouho nepatřil mezi podezřelé. Měl silné alibi, jelikož měl být v době vraždy na koncertním turné.
Po půl roce vyšetřování se ale vše změnilo. Policie si na zpěváka došlápla a začala ho z chladnokrevného šinu podezírat. Prokuratura nyní zveřejnila možné důkazy popisující motiv a průběh hrůzného činu.
D4vd měl znásilnit a poté zavraždit teprve čtrnáctiletou Celeste, protože mu vyhrožovala zveřejněním jejich nelegálního intimního vztahu. Dívce se nelíbilo, že má rapper více sexuálních partnerek. „Věděl, že musí umlčet oběť dříve, než zničí jeho hudební kariéru, jak pohrozila. Velmi brzy po jejím příchodu do jeho domu ji vícekrát bodl a stál poblíž, když vykrvácela,“ uvedl úřad prokurátora okresu Los Angeles v dokumentech pro soud.
Podle serveru BBC policie zabavila hudebníkovi počítač, ve kterém objevila podezřelou historii online nákupů. Mezi položkami byla i motorová pila, jenž měla sloužit k rozčtvrcení dívčina těla. Ohavnost měl provést v nafukovacím bazénku a následně ostatky nasoukat do plastových pytlů. Zároveň měl Celeste uříznout dva prsty, přičemž na jednom z nich měla vytetované jeho jméno, uvedl deník Bild. Rapper jakoukoliv vinu odmítá.
D4vd se proslavil mezi příslušníky generace Gen Z svou směsicí indie rocku, R&B a lo-fi popu. V roce 2022 se jeho píseň Romantic Homicide (Romantické usmrcení) stala virální na platformě TikTok. Vyšplhala se na čtvrté místo v žebříčku Billboard Hot Rock & Alternative Songs.
Když se v médiích objevily zprávy o nálezu pozůstatků Rivasové Hernandezové, Burke zrovna koncertoval na turné Withered World Tour. Jeho mluvčí v té době uvedl, že zpěvák s úřady plně spolupracuje. Burke později zbytek turné zrušil.
