Poláci drží s hrdiny z Krakova: Na postřelené policisty se během hodin vybraly miliony!
Při sobotním útoku v Krakově se obzvlášť vyznamenali dva policisté, kterým se s nasazením vlastních životů podařilo střelce zadržet. Jakub a Artur však během zásahu utrpěli velmi vážná zranění a hodiny bojovali o život. Z nejhoršího jsou sice venku, k plnému zotavení je ale stále čeká dlouhá cesta. Poláci se jim rozhodli pomoct a během pár hodin pro ně v přepočtu vybrali miliony korun!
Sobotní krvavý útok v Krakově otřásl celou zemí. Útočník Michal začal na náměstí střílet z jedoucího auta samopalem. Usmrtil šest lidí a dalších 15 zranil. Jak také později vyšlo najevo, před činem zavraždil vlastní rodiče a sestru. Jeho běsnění zabránila dvojice policistů, Jakub Kulik a Artur Morański.
Během hrdinného zásahu oba riskovali životy a utrpěli vážná zranění. Bezprostředně po útoku byli několik hodin v kómatu a nebylo jasné, jestli se dožijí dalšího dne. „Jsou to skuteční hrdinové. Jejich statečnost nejspíš zachránila mnoho životů. Celé Polsko jim děkuje a drží jim palce,“ napsal v této době polský premiér Donald Tusk. Oba policisté se již z bezvědomí naštěstí probudili. Starosta Krakova Łukasz Gibała navrhl udělit jim čestné občanství.
Vlna solidarity, která se po jejich hrdinském činu zvedla, byla vskutku mohutná. Oba například potřebovali krevní transfuze. Na výzvu nemocnice se u dárcovských klinik začaly tvořit dlouhé fronty dobrovolníků. Kromě toho vznikla i dobročinná sbírka na jejich podporu. Během dne se zde podle deníku Bild vybralo v přepočtu přes 30 milionů korun. „Pro krakovské hrdiny a jejich rodiny. Pro ty, kteří pro nás riskovali úplně všechno,“ stojí v jejím popisku.
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