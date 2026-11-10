Drama u Labské filharmonie: Útočník postřelil dva lidi!
Dva lidi v úterý postřelil pachatel nedaleko hamburské koncertní síně Labská filharmonie. Policie následně podezřelého našla mrtvého v hotelu, podle ní zjevně spáchal sebevraždu. Informovala o tom agentura DPA. Motiv činu souvisí podle policie s rodinnými neshodami. Policisté navíc prověřují souvislost s úterním nálezem dvou mrtvých nedaleko Stuttgartu.
Policie kvůli střelbě poblíž Labské filharmonie v centru Hamburku zasahovala kolem 09:00. Přitom uzavřela koncertní síň, která je jedním ze symbolů severoněmeckého města. Později policisté našli tělo podezřelého v pokoji hotelu Elphi, který náleží ke koncertní síni. Podle prvotního předpokladu spáchal 68letý Němec sebevraždu.
Vyšetřovatelé také zjišťují, zda střelba v Hamburku souvisí s nálezem dvou mrtvých v bytě v obci Eningen unter Achalm, která leží jižně od jihoněmeckého Stuttgartu. Proč případy potenciálně spojuje, policie nesdělila. Hamburk a Eningen od sebe leží téměř 600 kilometrů.
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