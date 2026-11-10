Auto u Vodňan srazilo cyklistu, na místě zemřel: Policie hledá svědky
Tragicky skončila pondělní ranní nehoda na Strakonicku. Při střetu s osobním autem utrpěl cyklista vážná zranění, jimž navzdory snaze záchranářů na místě podlehl. Policisté nyní pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti neštěstí.
K nehodě došlo v pondělí 9. listopadu krátce před půl osmou ráno ve směru od Českých Budějovic na Písek. Cyklista při srážce utrpěl natolik vážná zranění, že se ho zdravotníkům nepodařilo zachránit.
Přesné okolnosti střetu zatím nejsou jasné. Případem se zabývají strakoničtí kriminalisté, kteří se snaží zjistit, co tragické nehodě předcházelo. Pomoci by jim mohli další řidiči, kteří místem v době nehody projížděli.
Policie proto žádá o pomoc případné svědky i motoristy s palubními kamerami. „Je možné, že jejich záznam zachytil průběh nehody nebo situaci bezprostředně před ní,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Kdo místem projížděl v pondělí před 7:30 a mohl něco vidět nebo má k dispozici kamerový záznam, může se obrátit na policii prostřednictvím linky 158.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.