Auto u Vodňan srazilo cyklistu, na místě zemřel: Policie hledá svědky

Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Autor: Štěpánka Grofová - 
10. listopadu 2026
12:52

Tragicky skončila pondělní ranní nehoda na Strakonicku. Při střetu s osobním autem utrpěl cyklista vážná zranění, jimž navzdory snaze záchranářů na místě podlehl. Policisté nyní pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti neštěstí.

K nehodě došlo v pondělí 9. listopadu krátce před půl osmou ráno ve směru od Českých Budějovic na Písek. Cyklista při srážce utrpěl natolik vážná zranění, že se ho zdravotníkům nepodařilo zachránit.

Přesné okolnosti střetu zatím nejsou jasné. Případem se zabývají strakoničtí kriminalisté, kteří se snaží zjistit, co tragické nehodě předcházelo. Pomoci by jim mohli další řidiči, kteří místem v době nehody projížděli.

Policie proto žádá o pomoc případné svědky i motoristy s palubními kamerami. „Je možné, že jejich záznam zachytil průběh nehody nebo situaci bezprostředně před ní,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Kdo místem projížděl v pondělí před 7:30 a mohl něco vidět nebo má k dispozici kamerový záznam, může se obrátit na policii prostřednictvím linky 158.

Miliardář Pelc řídil v minulosti opilý hned několikrát.
Krimi Boháč Pelc (75) za smrtelnou nehodu v opilosti nepyká: Má 5 záznamů!

Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.
Při střetu osobního auta s cyklistou u Vodňan zemřel člověk.

Témata:
smrtsvědcipoliciePísekČeské Budějovicesilniceokres StrakoniceautomobilcyklistanehodazraněníStrakoniceVodňany
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Hůlka nedorazil na vystoupení s Gombitovou: Nechal čekat tisíce fanoušků
Hůlka nedorazil na vystoupení s Gombitovou: Nechal čekat tisíce fanoušků
Aha!
Připravte se na svatomartinskou hostinu: Poctivý kaldoun, křupavá husa i tradiční rohlíčky
Připravte se na svatomartinskou hostinu: Poctivý kaldoun, křupavá husa i tradiční rohlíčky
Dáma
5 zlatých pravidel, jak srazit dětskou horečku bez paniky: Kdy zaberou zábaly a kdy okamžitě volat 155?
5 zlatých pravidel, jak srazit dětskou horečku bez paniky: Kdy zaberou zábaly a kdy okamžitě volat 155?
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Zápal plic ohrožuje hlavně děti a seniory. Jak ho poznat a jak se bránit?
Zápal plic ohrožuje hlavně děti a seniory. Jak ho poznat a jak se bránit?
Moje zdraví
Z kyberútoků na lednice Francie podezírá Írán. Pohrozila následky, předvolala si velvyslance
Z kyberútoků na lednice Francie podezírá Írán. Pohrozila následky, předvolala si velvyslance
e15
Nejen řízek a štrúdl. Jaké rakouské speciality stojí za ochutnání?
Nejen řízek a štrúdl. Jaké rakouské speciality stojí za ochutnání?
Reklama
Priske nezvládá velké zápasy, fanoušci volají po jeho konci. Ščasný: Český trenér by už letěl
Priske nezvládá velké zápasy, fanoušci volají po jeho konci. Ščasný: Český trenér by už letěl
iSport
Výměna kulis, stejný scénář: Okamura mluví o lásce k vlasti, jeho rétorika ale nápadně smrdí rokem 1942
Výměna kulis, stejný scénář: Okamura mluví o lásce k vlasti, jeho rétorika ale nápadně smrdí rokem 1942
Reflex