Boháč Pelc (75) za smrtelnou nehodu v opilosti nepyká: Má 5 záznamů!
Miliardář Zdeněk Pelc (75), který loni zavinil v opilosti smrtelnou nehodu a vyvázl bez trestu, má za sebou pořádně pošramocenou šoférskou minulost. Král vinylů se před jízdou alkoholem neposilnil poprvé!
V kartě řidiče má Pelc, který vybudoval loděnické gramofonové impérium GZ Media, podle obžaloby hned pět záznamů, z toho dva za vysokou rychlost v obci. V minulosti mu byl ale uložen i zákaz řízení za jízdu pod vlivem alkoholu! To byl také jeden z důvodů, proč žalobkyně odmítla v případu loňské nehody dohodu o vině a trestu.
Zachránila ho nemoc?
Nejvyšší soud letos stíhání miliardáře, který údajně bojuje s rakovinou, definitivně zastavil kvůli jeho zdravotnímu stavu. V reakci na to podle serveru Novinky.cz žalobci upozornili na detaily z podnikatelovy pirátské řidičské minulosti.
Ke kolizi došlo loni 4. června u Řevničova na Rakovnicku. Pelc s víc než 1 promile alkoholu v krvi tam přejel do protisměru a při čelním nárazu zabil řidiče (†61) protijedoucího auta. Miliardář vyvázl těžce zraněný.
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