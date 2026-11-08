Boháč Pelc (75) za smrtelnou nehodu v opilosti nepyká: Má 5 záznamů!

Miliardář Pelc řídil v minulosti opilý hned několikrát.
Miliardář Pelc řídil v minulosti opilý hned několikrát.
Při nehodě zemřel jeden člověk, Pelc vyvázl s těžkým zraněním.
Při nehodě zemřel jeden člověk, Pelc vyvázl s těžkým zraněním.
Soud stíhání zastavil kvůli Pelcově zdravotnímu stavu.
Autor: Alexandra Vetkovská - 
8. listopadu 2026
11:30

Miliardář Zdeněk Pelc (75), který loni zavinil v opilosti smrtelnou nehodu a vyvázl bez trestu, má za sebou pořádně pošramocenou šoférskou minulost. Král vinylů se před jízdou alkoholem neposilnil poprvé!

V kartě řidiče má Pelc, který vybudoval loděnické gramofonové impérium GZ Media, podle obžaloby hned pět záznamů, z toho dva za vysokou rychlost v obci. V minulosti mu byl ale uložen i zákaz řízení za jízdu pod vlivem alkoholu! To byl také jeden z důvodů, proč žalobkyně odmítla v případu loňské nehody dohodu o vině a trestu.

Zachránila ho nemoc?

Nejvyšší soud letos stíhání miliardáře, který údajně bojuje s rakovinou, definitivně zastavil kvůli jeho zdravotnímu stavu. V reakci na to podle serveru Novinky.cz žalobci upozornili na detaily z podnikatelovy pirátské řidičské minulosti.

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc.
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Ke kolizi došlo loni 4. června u Řevničova na Rakovnicku. Pelc s víc než 1 promile alkoholu v krvi tam přejel do protisměru a při čelním nárazu zabil řidiče (†61) protijedoucího auta. Miliardář vyvázl těžce zraněný.

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Zdroj: Aktu.cz

Miliardář Pelc řídil v minulosti opilý hned několikrát.
Miliardář Pelc řídil v minulosti opilý hned několikrát.
Při nehodě zemřel jeden člověk, Pelc vyvázl s těžkým zraněním.
Při nehodě zemřel jeden člověk, Pelc vyvázl s těžkým zraněním.
Soud stíhání zastavil kvůli Pelcově zdravotnímu stavu.

Témata:
nehodazdeněk pelcalkoholmiliardářsmrtelná nehodaGZ Mediavinyl
Alexandra Vetkovská
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