Dva měsíce po vraždě učitelky a žačky ve škole: Ředitelka promluvila o hrdinství dětí i krutých lžích
Dva měsíce po krvavém útoku na slovenské škole ve Staškově promluvila její ředitelka. Popsala dramatické okamžiky, kdy se žáci snažili ochránit své spolužáky před útočníkem s nožem. Vrátila se také ke vzpomínkám na zavražděnou učitelku Boženu a školačku Nellku. Ostře se ohradila proti pomluvám, jež se po tragédii začaly šířit na internetu.
Když 29. září třináctiletý školák zaútočil nožem na základní škole ve slovenském Staškově, vyděšené děti se zabarikádovaly ve třídách. Starší žáci chránili mladší spolužáky, učitelé mezitím pomáhali zraněným. Útok nepřežila učitelka Božena (†61) ani školačka Nellka (†14).
Ředitelka školy Miroslava Kubincová v rozhovoru pro slovenský deník SME přiznala, že se s tragédií stále těžko vyrovnává. „Už nemůžu. Jsem velmi unavená, velmi smutná. Lítost, kterou cítím, se nedá popsat,“ svěřila se.
Děti držely dveře
Škola měla vypracovaný krizový plán a ředitelka absolvovala školení pro mimořádné situace. Když ale přišel skutečný útok, museli všichni reagovat během několika okamžiků. Situaci navíc komplikovalo zranění části zaměstnanců, kteří měli podle plánu pomáhat ostatním.
Obrovskou odvahu podle Kubincové prokázali žáci a její kolegové. Děti držely zabarikádované dveře, aby se útočník nedostal do tříd. Zaměstnanci školy se zase snažili zachránit zraněné. „A tohle jsou ti skuteční hrdinové. Ne já, ale oni,“ zdůraznila.
Tváří v tvář útočníkovi
Sama Kubincová se přitom na chodbě setkala přímo s ozbrojeným chlapcem. Snažila se s ním komunikovat a pomalu před ním couvala, až ho odvedla do své kanceláře.
Vyvrátila však zprávy o tom, že s útočníkem zůstala v ředitelně zamčená. Dveře byly po celou dobu otevřené, protože chlapec stál přímo u nich.
V kritických chvílích se jí vybavovaly poznatky ze školení, například pravidlo neotáčet se k útočníkovi zády. Nad vlastním bezpečím ale neměla čas přemýšlet. Své jednání nepovažuje za hrdinství, chtěla především zabránit dalšímu neštěstí.
Nellka milovala koně
Na čtrnáctiletou Nellku vzpomíná ředitelka jako na tichou, uzavřenější dívku s vlastním světem. Největší radost jí dělali koně. Když však přišlo nebezpečí, dokázala překonat svou ostýchavost a nahlas upozornit na útok.
S bolestí vzpomíná také na učitelku Boženu, bývalou ředitelku školy. Popisuje ji jako laskavou, ochotnou a srdečnou kolegyni.
Obě oběti získaly za svou odvahu posmrtně slovenské ocenění Bílá vrána. Mezi oceněnými jsou také Kubincová a zraněná speciální pedagožka Ivana Chytilová.
Kruté pomluvy o mrtvé dívce
Jako by samotná tragédie nestačila. Po útoku se na internetu začaly šířit spekulace, podle nichž měla Nellka svého vraha šikanovat. Někteří diskutující dokonce naznačovali, že si za svůj osud mohla sama.
Podobná obvinění ředitelku hluboce zasáhla. „Nic z toho, co zaznělo, není pravda. Nedokážu si představit, co tehdy prožívali Nellčini rodiče,“ odmítla spekulace.
Nejvíce ji bolelo, že o mrtvé dívce bez zábran soudili lidé, kteří ji vůbec neznali. Kubincová zároveň odmítla tvrzení, že Nellka neměla na problémy upozorňovat. Podle ní udělala správnou věc.
Doufá proto, že tragédie povede ke změnám, díky nimž se děti nebudou bát ozvat, když se děje něco špatného.
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