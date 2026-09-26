Cyklistku na přejezdu smetl vlak: Zasahoval vrtulník

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
26. září 2026
16:52

Žena (44) vjela odpoledne u Vráže na Písecku na železniční přejezd, když tam projížděl vlak. Zraněnou ji do nemocnice přepravil vrtulník záchranářů, uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. 

Nehoda se stala na železničním přejezdu po 15:15. Ve vlaku cestovalo osm lidí, nikdo z nich se nezranil.

Cyklistka podle mluvčí zřejmě nerespektovala světelné výstražné znamení a vjela na přejezd před vlak, který jel z Protivína. „Vlak zachytil zadní část jejího kola,“ dodala Schwarzová.

Při příjezdu záchranářů byla žena při vědomí a komunikovala, vážně si ale zranila pánev, uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Václav Burian. „Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla žena letecky transportována do českobudějovické nemocnice,“ dodal mluvčí.

Ilustrační foto.
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Srážka kamionu s vlakem v Polsku

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