Šílené video na Olomoucku: Řidič prorazil závoru! Rychlík auto těsně minul

Řidič jen o vlásek unikl nehodě na přejezdu ve Střeni na Olomoucku
Řidič jen o vlásek unikl nehodě na přejezdu ve Střeni na Olomoucku
Šofér vjel na přejezd, když už blikala světla, závory se za ním vzápětí zavřely
Musel tedy zacouvat a jednu z nich prorazit
Nehodě unikl doslova o pár vteřin
Autor: Kamil Morávek - 
29. srpna 2026
16:15

Na českých sociálních sítích koluje video zachycující potenciálně katastrofální nehodu. Řidič se v něm zasekl za závorami na železničním přejezdu ve Střeni na Olomoucku. Musel proto hrazení prorazit, aby unikl střetu. A to se mu podařilo doslova v posledních vteřinách!

Na zveřejněných záběrech je vidět, že k nehodě chyběly doopravdy jen krátké okamžiky. Autor videa na řidiče sprostě křičí a připomíná mu, že závory jsou zavřené. „Aspoň, že ten blázen našel zbytky rozumu a prorazil tu závoru,“ stojí v popisku videa.

Jeden z místních se už prý v minulosti podivoval, jak dlouho dopředu bliká červená, než se na přejezdu spustí závory. Ani to zřejmě prý řidiči nestačilo. „Je to mimochodem koridorová trať mezi Olomoucí a Zábřehem, to by nebylo jako srazit se s lokálkou,“ dodal.

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Že na tomto konkrétním přejezdu dochází k problémům potvrdil pro Deník i starosta Střeně Jiří Nevima. Řidiči jsou podle něj v místech netrpěliví a nedodržují pravidla bezpečné jízdy. „Na tomto přejezdu se to děje dnes a denně. Můžete na ně ukazovat, gestikulovat, ještě si ťukají na čelo. Naprostá arogance. Osobně se divím, že k nějaké tragédii ještě nedošlo,“ řekl.

Řidič jen o vlásek unikl nehodě na přejezdu ve Střeni na Olomoucku
Řidič jen o vlásek unikl nehodě na přejezdu ve Střeni na Olomoucku
Šofér vjel na přejezd, když už blikala světla, závory se za ním vzápětí zavřely
Musel tedy zacouvat a jednu z nich prorazit
Nehodě unikl doslova o pár vteřin

Témata:
vlakpřejezdzávoryOlomoucký krajželezniční přejezdStřeň
Kamil Morávek
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