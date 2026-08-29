Šílené video na Olomoucku: Řidič prorazil závoru! Rychlík auto těsně minul
Na českých sociálních sítích koluje video zachycující potenciálně katastrofální nehodu. Řidič se v něm zasekl za závorami na železničním přejezdu ve Střeni na Olomoucku. Musel proto hrazení prorazit, aby unikl střetu. A to se mu podařilo doslova v posledních vteřinách!
Na zveřejněných záběrech je vidět, že k nehodě chyběly doopravdy jen krátké okamžiky. Autor videa na řidiče sprostě křičí a připomíná mu, že závory jsou zavřené. „Aspoň, že ten blázen našel zbytky rozumu a prorazil tu závoru,“ stojí v popisku videa.
Jeden z místních se už prý v minulosti podivoval, jak dlouho dopředu bliká červená, než se na přejezdu spustí závory. Ani to zřejmě prý řidiči nestačilo. „Je to mimochodem koridorová trať mezi Olomoucí a Zábřehem, to by nebylo jako srazit se s lokálkou,“ dodal.
Že na tomto konkrétním přejezdu dochází k problémům potvrdil pro Deník i starosta Střeně Jiří Nevima. Řidiči jsou podle něj v místech netrpěliví a nedodržují pravidla bezpečné jízdy. „Na tomto přejezdu se to děje dnes a denně. Můžete na ně ukazovat, gestikulovat, ještě si ťukají na čelo. Naprostá arogance. Osobně se divím, že k nějaké tragédii ještě nedošlo,“ řekl.
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