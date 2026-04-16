Řidič kamionu nepřežil střet s vlakem: Osobák vykolejil a nárazem se zranilo 21 cestujících
Řidič kamionu nepřežil 16. dubna srážku svého vozidla s osobním vlakem dopravce Leo Express na regionální trati na jihu Slovenska. Ve vlaku bylo zraněno 21 lidí, informovali slovenští hasiči.
Nehoda se stala na železničním přejezdu ve městě Dunajská Streda. Vlaková souprava byla kolizí poškozena a vykolejila. Správce železniční infrastruktury ŽSR napsal ČTK, že železniční přejezd je vybaven světelnou signalizací bez závor.
Leo Express oznámil, že kvůli nehodě byla přerušena vlaková doprava v úseku Dunajská Streda - Dolný Štál. Omezení může podle dopravce trvat až do pátku, a to kvůli vykolejení vlaku a poškození infrastruktury. Zavedena byla náhradní autobusová doprava.
Podle ŽSR po nehodě je železniční přejezd poškozen, rozsah poškození infrastruktury ale zatím nebylo možné stanovit. Příčinu nehody budou vyšetřovat úřady.
Srážky vlaků a vozidel na regionální trati mezi Bratislavou a Komárnem, na které společnost Leo Express Slovensko z české skupiny Leo Express Global přepravuje cestující v rámci závazku veřejné služby a po které jezdí také nákladní vlaky, nejsou ojedinělé. K podobným nehodám na této trati docházelo už v době, kdy na ní cestující v minulosti přepravoval dopravce RegioJet z české skupiny Student Agency.
