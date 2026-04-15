Vlak z Telče se sám rozjel! V rychlosti přejel 15 přejezdů

Drážní stroj v Telči samovolně urazil asi 11 km.
Incident vyšetřuje policie - ilustrační foto
Aktualizováno -
15. dubna 2026
16:29
Autor: ČTK - 
15. dubna 2026
15:33

Souprava dvou drážních vozidel, která ve středu ujela ze stanice Telč na trati do Dačic, se samovolně zastavila přibližně po 11 kilometrech. Po cestě souprava poškodila výhybku a projela přes 15 železničních přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži. Sdělil to inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Zraněný nikdo nebyl. Škoda způsobená na trati byla odhadnutá na 100.000 korun, stejně vysoká je i škoda na drážním vozidle. Policie dopoledne uvedla, že se drážní stroj rozjel poté, co z něj vystoupil strojvedoucí. Dechovou zkouškou u něj policisté nezjistili alkohol.

Událost se stala v 09:53 na trati 227 mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi, kde jezdí osobní vlaky. Ujel strojní vytahovák pražců s přívěsným vozíkem. Rychlost jeho jízdy se podle Kučery nedá zjistit, protože to je pracovní stroj, který nemá registrační rychloměr. Příčiny a okolnosti na místě prověřovali tři inspektoři Drážní inspekce. „Zkoumáme, zda selhal člověk, nebo technika,“ uvedl Kučera.

Provoz na dráze je přerušený od 10:00, náhradní autobusy jezdí mezi Třeští na Jihlavsku a Dačicemi v okrese Jindřichův Hradec. České dráhy nejdřív předpokládaly, že provoz vlaků obnoví do 13:00, termín na webu později posunuly na 16:00.

V minulosti se například v květnu 2024 samovolně rozjela prázdná souprava osobního vlaku u Klínce u Prahy. Ujela přes pět kilometrů a projela čtyři železniční přejezdy při rychlosti 100 kilometrů v hodině. V únoru 2019 se samovolně rozjel osobní vlak s 11 cestujícími ve Velkém Meziříčí, ujel několik kilometrů a nikdo se nezranil. Vlak se tehdy rozjel poté, co z něho kvůli poruše brzdy vystoupil strojvedoucí. Na základě této události natočil o pár let později režisér Jiří Havelka film Mimořádná událost.

