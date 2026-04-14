V Rakousku zemřel 17letý Slovák: Na Velikonoční pondělí ho s kamarádem srazil vlak

ilustrační foto
Autor: ČTK - 
14. dubna 2026
05:45

V nemocnici v rakouském Klagenfurtu podlehl těžkým zraněním 17letý Slovák, kterého v neděli 5. dubna srazil vlak. Dnes večer to podle agentury APA oznámila rakouská policie.

Nehoda se stala ve štýrském Schladmingu o Velikonoční neděli. Dva 17letí Slováci se brzy ráno vraceli zřejmě do hotelu, když je zezadu srazila lokomotiva regionálního vlaku. Jeden z chlapců utrpěl vážná zranění hlavy, druhý po nehodě zůstal při vědomí a podle listu Kleine Zeitung skončil v nemocnici se zlomeninou ramene.

Slovák s méně závažnými zraněními vypověděl, že oblast neznali a měli vybité baterie mobilních telefonů, proto šli po kolejích. Řekl také, že vlak neslyšeli a ani neviděli.

Patri Malý ( 14. dubna 2026 06:42 )

Vítěz darwinových cen...

