Láska s tragickým koncem: Laura bodla Mateje (†27) přímo do srdce?!

Místo vraždy ve slovenské obci Tesárske Mlyňany
Autor: Nicole Kučerová - 
16. dubna 2026
10:14

Ve slovenské bytovce se odehrálo noční drama, na které nebyl nikdo z obyvatel připravený. Mladý pár bydlící v prvním patře se v noci vrátil z oslavy, pak se domem začala ozývat hádka, křik a rány. Po chvíli z bytu vyběhl Matej s ránou v hrudi. Ani sousedé, ani záchranáři mu už nedokázali pomoct. Podle policie ho nejspíše ubodala přítelkyně Laura.

Ve slovenské obci Tesárske Mlyňany došlo v noci ze soboty 11. dubna na neděli k nečekané a brutální vraždě. Matej (†27) se v noci vrátil se svou přítelkyní domů, když se o chvíli později začala bytovkou ozývat obrovská hádka. Pro sousedy se zprvu nejednalo o nic výjimečného, podle výpovědi se pár hádal často. Tentokrát ale konflikt dopadl tragicky.

„Oni se stále hádali, dělali hluk každý víkend. Řešil jsem tam rachot, alkohol a drogy,“ popsal soused pro TV JOJ. Tu noc během hádky Matej vyběhl na chodbu, kde zůstal ležet. Situaci okamžitě zpozorovali sousedé, kteří se mladíkovi vydali na pomoc. Podle výpovědi ze zraněného tryskala krev a měl bodnou ránu v hrudi. Přítomní zavolali záchranku a snažili se ho udržet při životě do příjezdu sanitky. Krvácení ale bylo příliš silné.

„Od krve bylo všechno, podlaha, stěna, normálně z něho ta krev stříkala. Dávali mu první pomoc a tlačili na ránu, snažili se zastavit krvácení, ale musela trefit nějakou tepnu, nešlo to,“ popsal svědek pro server Nový Čas.

Z vraždy vyšetřovatelé podezřívají přítelkyni Lauru (24), se kterou měl údajně Matej vztah plný hádek a rozchodů. Původně bydleli vedle sebe, časem se ale sestěhovali do jednoho bytu. „Matej byl velmi dobrý chlap, pracoval s otcem, je to pro ně velmi těžké,“ popsal soused zavražděného muže. Laura vypomáhala jako číšnice.

„Žena pravděpodobně po slovní hádce fyzicky napadla poškozeného muže, který zraněním polehl. Policie podezřelou ženu omezila na svobodě. Motiv a okolnosti případu jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedla policie na sociálních sítích.

Č R ( 16. dubna 2026 11:15 )

Blesk je posedlý Slovenskem. Denně musí napsat o nějaké slovenské tragédii. Snaha dělat ze Slováků horší, než jsou Češi.

Karlos Rock ( 16. dubna 2026 10:42 )

Slováků je mraky.

