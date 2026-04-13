Začal soud se Samuelem: Vrah z gymnázia se vysmál obětem! Dostane doživotí?

Započal soud se Samuelem ze Spišské Staré Vsi: Hrozí mudoživotí
Započal soud se Samuelem ze Spišské Staré Vsi: Hrozí mudoživotí
Autor: ČTK - 
13. dubna 2026
12:37

Na Slovensku v pondělí začalo soudní líčení s mladíkem, který čelí obžalobě, že loni při útoku nožem na gymnáziu na východě země zabil zástupkyni ředitelky této školy, dále jednu spolužačku a další spolužačku zranil. Obžalovaný u Specializovaného trestního soudu vinu odmítl, v případě odsouzení mu hrozí doživotí. Informovala o tom slovenská média.

Portál Aktuality.sk napsal, že podle obžaloby student gymnázia ve Spišské Staré Vsi chtěl zavraždit zástupkyni ředitelky a tři studentky. Při čtení obžaloby u soudu se smál v momentu, kdy žalobce četl jméno jedné z obětí útoku.

Obžalovaný mladík pak soudu řekl, že je nevinen a využil své právo nevypovídat. Jeho obhájce zpochybnil právní kvalifikaci skutku jako úkladnou vraždu. Tvrdil, že student nepřinesl nůž do školy s cílem vraždit, ale ozbrojil se v souvislosti s vlastními sebevražednými úvahami.

Podle dřívějších informací student loni v lednu zavraždil zástupkyni ředitelky, neboť se domníval, že by mohl být vyloučen ze školy. Spolužačku pak podle nich napadl proto, že si myslel, že ho dívka pomlouvala. Dívku se snažila chránit její kamarádka, která vyvázla se zraněními. Útočník po činu uprchl do lesa, kde ho zadrželi policisté.

Slovenská prokuratura loni v červnu upozornila, že úřady v letech 2020 až 2024 přistupovaly k mladíkovi laxně, a to navzdory tomu, že měly informace o jeho dlouhodobém nevhodném až násilném chování. Podle tisku studenta už v roce 2022 soud postupně uznal vinným ve dvou různých případech, které se týkaly zbití jeho spolužačky a nebezpečného vyhrožování dalším spolužačkám.

Po útoku na uvedené škole skončil ve funkci slovenského policejního prezidenta Ľubomír Solák. Šéf slovenské policejní inspekce Branislav Zurian zase řekl, že policisté před tragédií špatně vyhodnotili situaci ohledně předchozího chování útočníka, o kterém škola jednala s policií.

Započal soud se Samuelem ze Spišské Staré Vsi: Hrozí mudoživotí
Započal soud se Samuelem ze Spišské Staré Vsi: Hrozí mudoživotí
Policie navrhla obžalobu v případu masakru na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi.
Mladík podezřelý ze smrtelného útoku na gymnáziu ve Staré
Obviněný Samuel z dvojnásobné vraždy se vrátil na místo činu

Témata:
vraždasoudgymnáziumSlovenskodoživotíSpišská Stará Ves
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

beda88 ( 13. dubna 2026 13:06 )

nuuuuu, na doživotí škoda pro slovenské poplatníky. vzal bych ho do nemocnice na celkové posouzení zdravotního stavu a nabídl jeho orgány k "adopci", myslím, že žadatelů by bylo dost. 👍

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

