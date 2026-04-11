Vrah Kuciaka u soudu šokoval vzhledem: Extrémní proměna v base!

Odsouzený vrah Miroslav Marček v roce 2020
Takto přivedli Miroslava Marčeka k soudu, duben 2026.
Ján Kuciak
Autor: Martin Lisičan 
11. dubna 2026
11:30

Odsouzený vrah Miroslav Marček odmítl na líčení Specializovaného trestního soudu (STS) v Pezinku na Slovensku vypovídat v případu objednávky vraždy novináře Jana Kuciaka. Marček po předvedení překvapil výraznou změnou vzhledu. 

Hlavní líčení proběhlo ve středu 8. dubna. Miroslav Marček, odsouzený k 25 letům vězení, předvolali ohledně kauzy objednávky vraždy novináře Jana Kuciaka a přípravy vražd prokurátorů. Jak uvedla televize JOJ, Marček u soudu odmítl vypovědět. Výpověď odepřel ze strachu z dalšího možného trestního stíhání.

Jak soudní líčení okomentoval server Plus 7 dní, přítomné vzhled Miroslava Marčeka překvapil. Po letech v base vypadal strhaně a výrazně zhubl. 

Samotná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové z února 2018 se odehrála ve Velké Mači v okrese Galanta. Za její objednávku čelí obžalobě Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Případ se nyní projednává už potřetí poté, co Nejvyšší soud Slovenské republiky zrušil předchozí dva rozsudky. Vykonavatelé vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó byli již dříve odsouzeni na 25 let vězení. 

Video se připravuje ...
Témata:
soudSlovenskovraždaJán KuciakMartina KušnírováMiroslav MarčekMarián KočnerPezinokAlena Zsuzsováokres Galanta
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

