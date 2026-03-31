Další obrat v kauze zavražděného novináře Kuciaka: Svědek odmítl mluvit!

Svědek Ilja Weiss odmítl vypovídad v kauze Kuciak.
Aktualizováno -
31. března 2026
14:24
Autor: sgr - 
31. března 2026
14:15

Proces kolem vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové pokračuje. Klíčový svědek, člen zločinecké skupiny ze Seredě Ilja Weiss, odmítl vypovídat i k plánovaným vraždám prokurátorů, soud proto sáhl po jeho dřívějších výpovědích.

U Specializovaného trestního soudu v Pezinku pokračuje projednávání jedné z nejsledovanějších kauz posledních let. Případ vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se znovu řeší i v souvislosti s podezřením na plánování dalších vražd.

Slovenský server Topky.sk informoval, že na posledním jednání odmítl vypovídat člen zločinecké skupiny ze Seredě Ilja Weiss, na jehož výpověď se přitom dlouho čekalo. Předseda senátu Miroslav Mazúch uvedl, že ve spise figuruje jako spolupracující osoba. Ilja Weiss využil svého práva a výpověď odepřel s tím, že by jí mohl přivodit trestní stíhání sobě nebo svým blízkým.

Soud proto přistoupil ke čtení jeho dřívějších výpovědí z přípravného řízení i předchozího procesu. Z nich vyplývá, že měl zajistit ukradené auto pro obžalovaného Darka D., jenž mluvil o „nějaké práci“ v Piešťanech.

Obžaloba to spojuje s přípravou vraždy současného generálního prokurátora Slovenska Maroše Žilinky. Podle spisu měla objednávka na vraždy přijít už na podzim 2017. Kromě Žilinky se měla týkat také prokurátora Daniela Lipšice. V roce 2018 se pak měla objevit i další objednávka. K realizaci těchto činů ale nakonec nedošlo.

Video  Blesk Podcast: Kuciak byl výjimečný novinář, říká Pavla Holcová
Samotná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové z února 2018 se odehrála ve Velké Mači v okrese Galanta. Za její objednávku čelí obžalobě Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Případ se nyní projednává už potřetí poté, co Nejvyšší soud Slovenské republiky zrušil předchozí dva rozsudky. Vykonavatelé vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó byli již dříve odsouzeni na 25 let vězení. 

SlovenskovraždaJán KuciakMartina KušnírováMiroslav MarčekMarián KočnervýpověďSereďAlena ZsuzsováMaroš Žilinkaprokurátor
otto ford rouver ( 31. března 2026 15:59 )

Máš na mysli vynucená přiznání ve jménu Svaté Víry a Inkvizice ? 😨

Tož tak to jo ! 👎 🙁

otto ford rouver ( 31. března 2026 15:57 )

nechce rozšířit řadu zemřelých viz. Kuciak a Kušnírová... 😨

František Hastík ( 31. března 2026 15:56 )

Ve středověku se nestalo, že by někdo odmítl vypovídat.

otto ford rouver ( 31. března 2026 15:55 )

Je zcela Legitimní, Rozumné a Logické, že svědek ODMÍTL VYPOVÍDAT!

- zřejmě v obavě o i svůj život, jelikož ho NIKDY a NIKDE žádná Policie - NEDOKÁŽE ochránit, a dle mě je to i v pořádku, pokud sami Policajti vynášejí informace, a páchají Trestnou činnost za úhradu (nejen) ! 😃

Lubomír Šaravec ( 31. března 2026 15:33 )

Mají je odsoudit na doživotí

