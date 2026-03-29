Mrakodrap pohltily plameny: Obří požár v centru města si vyžádal tři životy

Požár mrakodrapu v Číně si vyžádal tři oběti
K požáru došlo ve městě Tchaj-jüan.
3 lidé v plamenech přišli o život
Autor: kjm - 
29. března 2026
13:15

V čínském městě Tchaj-jüan došlo v sobotu ke katastrofálnímu požáru přímo v centru metropole. Plameny pohltily vysoký mrakodrap a celou přilehlou ulici proměnily v plamenné inferno. Několik lidí přišlo o život a desítky jich utrpěly zranění.

Hrůza vypukla okolo osmé večer. Oheň vznikl na vnější fasádě. Internet zaplavily záběry hustého černého dýmu , který se valí nad plameny osvětlenou ulici. Kolem hořícího mrakodrapu se shromáždily davy zvědavců.

I když média původně hovořila o jednom mrtvém, podle agentury Reuters jsou oběti tři. Při požáru ještě dalších pětadvacet lidí utrpělo zranění. Sedm z nich je podle deníku Sun v kritickém stavu. Požár, který zřejmě vypukl na fasádě budovy, se již podařilo uhasit.

Témata:
Čínapožár mrakodrapupožárcentrum městamrakodrapzranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Aha!
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Dáma.cz
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
e15
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
iSport
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Reflex
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
Lidé a země