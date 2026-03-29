Mrakodrap pohltily plameny: Obří požár v centru města si vyžádal tři životy
V čínském městě Tchaj-jüan došlo v sobotu ke katastrofálnímu požáru přímo v centru metropole. Plameny pohltily vysoký mrakodrap a celou přilehlou ulici proměnily v plamenné inferno. Několik lidí přišlo o život a desítky jich utrpěly zranění.
Hrůza vypukla okolo osmé večer. Oheň vznikl na vnější fasádě. Internet zaplavily záběry hustého černého dýmu , který se valí nad plameny osvětlenou ulici. Kolem hořícího mrakodrapu se shromáždily davy zvědavců.
I když média původně hovořila o jednom mrtvém, podle agentury Reuters jsou oběti tři. Při požáru ještě dalších pětadvacet lidí utrpělo zranění. Sedm z nich je podle deníku Sun v kritickém stavu. Požár, který zřejmě vypukl na fasádě budovy, se již podařilo uhasit.
