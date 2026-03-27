Tragický požár bytovky: Hasiči riskovali život kvůli záchraně koček
Během požáru bytu v kalifornském Jurupa Valley visel život čtyř koček na vlásku. Tři byly v bezvědomí a nedýchaly. Nebýt obětavosti hasičů, neměly by šanci ničivý požár přežít. Záchranáři je rychle vyvedli ven a oživovali je, dokud kočky nezačaly postupně získávat vědomí. Požár zničil devět bytů a vystěhoval čtrnáct lidí.
V Jurupa Valley v USA propukl požár v jednom z bytů a uvnitř uvěznil čtyři kočky. Tři z nich byly v bezvědomí a nedýchaly. Na místo okamžitě vyrazily jednotky hasičského sboru Riverside County a zástupce šerifa, kteří se hrdinsky vrhli do plamenů, aby zvířata zachránili.
Dramatické chvíle
„Když jsem se podíval pod postel, našel jsem tu první,“ popsal dramatické chvíle pro CBS news Ray Guillen. „Jakmile jsem ji chtěl vzít, spadla. Věděl jsem, že je v ohrožení života.“ Hasiči okamžitě začali s resuscitací, někteří dokonce dýchali z úst do úst, zatímco další kolegové přiběhli s kyslíkovými láhvemi. Pomalu oživovali jedno po druhém a za chvíli se stal zázrak. Kočky znovu otevřely oči a ožily.
„Jednoduše jsme je ošetřovali jako dítě, které nereaguje a nedýchá,“ dodal Salvador de La Cruz. Po troše vody se mazlíčci rozběhli po areálu, jako by se nic nestalo, a hasiči si oddechli.
Láska ke kočkám
Jejich odvaha a rychlá reakce zachránila životy čtyř chlupatých mazlíčků. Maldonado, sám majitel čtyř koček, a de La Cruz, který kdysi vlastnil kočku, věděli, že jsou zvířata členy rodiny. „Vidíme je jako své děti, nemohli jsme je tam prostě nechat,“ přiznal de La Cruz.
Plameny zničily devět bytů a vystěhovaly 14 lidí, jedna osoba utrpěla drobná zranění. Ochrana zvířat převzala kočky si vzala kočky do péče, kde dostanou potřebnou léčbu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.