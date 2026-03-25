Patrik ubodal těhotnou Nikoletu: Drogy, hádky o cigára, nůž u postele

Těhotnou Nikoletu (†35) ubodal manžel.
Autor: avi - 
25. března 2026
15:36

Rodinná tragédie se odehrála ve Velkých Úľanoch letos v březnu. Agresivní Patrik měl ubodat těhotnou manželku Nikoletu (†35). Aby toho nebylo málo, v době masakru byl doma Patrikův nezletilý syn, který zavolal policii. Nyní vyplouvají na povrch děsivé detaily ze soužití drogově závislého páru.  

V osudný den měl Patrik vypít asi čtyři velké panáky vodky a holdoval také pervitinu. Pod vlivem této nebezpečné látky byla také jeho manželka, která byla v sedmém měsíci těhotenství. Společný život milovníků pervitinu měl daleko k rodinné pohodě a spíš připomínal bitevní pole.

Kromě dopoledního popíjení se Patrik s manželkou hádal kvůli cigaretám. První policejní hlídka u nich byla kolem poledne a přivolal ji nezletilý syn. Policie incident vyřešila dohodou, informuje deník Nový Čas.

Nůž na nočním stolku

Mezi půl osmou a osmou večer se Patrikův syn uložil ke spánku, a jen pár minut poté šel Patrik se svou těhotnou manželkou do ložnice, kde potyčky vygradovaly. Patrik vzal kuchyňský nůž z nočního stolku a svou těhotnou manželku začal zběsile bodat.

Nevzpomínal si přesně, jaká zranění způsobil, tvrdí, že byl v amoku. Po činu se pokoušel manželku oživit umělým dýcháním, poté šel se synem do dětského pokoje, aby zavolal sanitku. Nůž, kterým zavraždil manželku, podal synovi, který ho položil na skříň.

Fatální zranění

Patrik Nikoletu bodl do hrudi, břicha, dolního rtu, slabin, pravé ruky a zápěstí. Dvě rány prorazily hrudní stěnu a zasáhly srdce a levé plíce, což vyvolalo masivní krvácení do pohrudniční dutiny a osrdečníku. Jedna z ran zasáhla i dělohu s nenarozeným dítětem, a okamžitou příčinou smrti byl krvácivý šok.

Patrik podle svědectví bývalé partnerky nešel pro ránu daleko a svoji frustraci si neváhal vybíjet na ženách. Bývalé partnerce prý zakazoval návštěvy rodiny, bránil používání telefonu a spával vedle ní s nožem v ruce. Patrika se bála i vlastní matka a v minulosti byl již několikrát soudně trestán.

Video  Vražda ženy ve Sviněticích u Bavorova. Pachatel ji měl uříznout hlavu.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
alkoholnůžpervitinrodinná tragédiedrogová závislostvražda manželkySlovenskopoliciemetamfetaminvraždacigaretazranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

