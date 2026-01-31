Vranov se vzpamatovává z rodinného masakru: Samotář popíjel pivo a zabil otce, matku i sestru
Poklidné městečko Vranov nad Topľou na východě Slovenska se pomalu vzpamatovává z tragédie, kterou už nikdo z obyvatel bytovky nevymaže z paměti. Matúš (35) tam chladnokrevně vyvraždil svoji rodinu. Slitování neměl s rodiči ani sestrou. U soudu zarytě mlčel a nevypovídal ani při rozhodování o vzetí do vazby.
Děsivý případ vyvraždění rodiny otřásá celým Slovenskem. Stál za chladnokrevným běsněním pachatele alkohol? Či psychické problémy? To budou rozplétat slovenští kriminalisté. Soud umístil pachatele do vazby.
Vlk samotář
Město Vranov nad Topľou se rozhodlo zajistit a zaplatit pohřeb celé rodiny, který proběhne v obci Poša. Tragická událost nedá obyvatelům Vranova spát a o tom, co se dělo za zavřenými dveřmi si štěbetají i vrabci na střeše. Pan Jozef se na kameru pro TV Markíza svěřil, že znal pachatele od vidění a že to byl samotář. „Motal se tady kolem hospody každý den a popíjel lahvové pivo. Kamarády neměl,“ popsal náplň dnů pachatele pan Jozef.
Den po masakru se obyvatelům bytovky naskytl výjev jako z hororu. Z bytu odnášeli krvavý nábytek. Na chodbě hořely svíčky jako tichá vzpomínka na rodinu, která se neměla šanci bránit. Na nástěnce v bytovce již visí parte s informacemi o pohřbu a obyvatelé organizují i dobrovolnou sbírku.
Sousedé se z rodinného masakru nemůžou vzpamatovat a spekulují o tom, že Matúš dlouhodobě docházel na psychiatrii. „Slyšel jsem, že byl na psychiatrii, ale že ho pustili,“ sdílí ochotně informace pan Jozef. Podle obhájkyně byl Matúš naposledy hospitalizován v září. Nemocnice podrobnější informace neposkytla: „Nejste ani oprávněný zástupce, ani rodinný příslušník. Nemůžeme poskytovat takové informace,“ řekl ředitel nemocnice Vladimír Lesník.
Klíčovou otázkou při vyšetřování bude, zda byl pachatel v době činu příčetný či nikoliv.
