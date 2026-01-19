Ničivý požár bytu v Sokolově: Zkázu nepřežili rodinní mazlíčci Simba a Kikina

Požár byt v Sokolově prakticky zničil, kočky Simba a Kikina uhynuly.
Autor: mor - 
19. ledna 2026
15:32

Technická závada na elektroinstalaci s největší pravděpodobností může za požár bytu v Sokolově. Majitelům při něm v sobotu uhynuli mazlíčci, dvě dvouleté kočky.

Byt 2 +1 si v šestém patře pronajímala od města rodina slečny Karolíny (22). „Bydlela jsem se zde od roku 2014 se svým bratrem, maminkou, která má po autonehodě jen jednu ruku a babičkou. Naštěstí nikdo z nás nebyl doma, jen kočky Simba a Kikina,“ říká smutně Karolína.

Video  V Sokolově hořelo v panelovém domě, jeden z bytů požár prakticky zničil. Požár panelákového bytu v Sokolově.  - čtenář Blesku
Video se připravuje ...

Rodina přišla kromě čtyřnohých mazlíčků i o všechny věci, jež pokryl jemný černý prach a zadusil silný kouř. „Přebýváme teď na naší chatě, kde se ale teď v zimě nedá moc dobře fungovat. Věříme, že nám město pomůže najít náhradní bydlení,“ přidává Karolína. Díky rychlému a včasnému zásahu se požár v třináctipatrovém věžáku víc nerozšířil.

„Ani nevíme, kdo zavolal hasiče. Všem bych chtěla moc poděkovat,“ vzkazuje záchranným složkám, sousedům i lidem, kteří jim dorazili pomoct s úklidem.

„Požár se mimo hořící byt nerozšířil. Značná část domu ale byla zakouřena zplodinami hoření. Z věžáku se samovolně evakuovalo 48 lidí. Tři osoby se špatnou pohyblivostí jsme museli zachránit. Na místě zasahovalo 10 jednotek,“ uzavírá mluvčí hasičů Martin Kasal.

