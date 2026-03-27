Českého mnicha Jiřího Z. na Srí Lance zabil levhart: Zaútočil na něj při meditaci v jeskyni

Ilustrační foto.  (Autor: Jiří Čada)
27. března 2026
11:40
Autor: ČTK - 
Českého mnicha Jiřího při meditaci v jeskyni na Srí Lance napadl levhart. Třiačtyřicetiletého muže našli druhý den s těžkými zraněními na krku a hrudi, útok nepřežil.

Třiačtyřicetiletého českého mnicha Jiřího Z. v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK úmrtí potvrdilo, zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou zemřelého i s policií, která případ řeší od 26. března.

Mnich Jiří podle serveru Hiru News meditoval 25. března v jeskyni v oblasti Bambaragasthalava a jeho tělo se na místě našlo s velkými ranami na krku a na hrudi. Podle serveru, který se odvolává na ochránce přírody, byly na místě levhartí stopy. Policie smrt od 26. března podle serveru Onlanka vyšetřuje a v tuto chvíli nesdělila bližší podrobnosti.

„Můžeme s lítostí potvrdit, že při útoku leoparda (levharta) na Srí Lance zemřel třiačtyřicetiletý český občan. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou i policií, která okolnosti tragické události vyšetřuje,“ potvrdil ČTK mluvčí ministerstva Adam Čörgö.

Zpravodajský server Hiru News zveřejnil snímek muže s tím, že byl v místní komunitě známý jako „ctihodný Nandá“. Na Srí Lanku podle webu přiletěl již v roce 2021 a strávil tam měsíc, než se vrátil zpět do ČR. Loni v lednu se podle serveru na Srí Lanku vrátil a pobýval v oblasti Bambaragasthalava, kde se věnoval meditaci. Také asi rok meditoval v oblastech Kudumbigala.

Volím pna prezidenta ( 27. března 2026 12:00 )

Potkat na Sri Lance Levharta je poměrně vzácné

Patri Malý ( 27. března 2026 11:48 )

Asi toho levharta přestal bavit...

Monica De Giorgi ( 27. března 2026 11:08 )

Moc rozumu jste asi nepobral, že?

Nemajitel Niceho ( 27. března 2026 10:11 )

Ale vždyť se tomu levhartovi nic nestalo ??!

Uživatel_6291984 ( 27. března 2026 09:44 )

Škoda mladého kanonýra...

