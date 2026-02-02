Když box popeláři Karel Szczotka a Roman Vaňák zvedli, zjistili, že uvnitř běhá rodinka 11 laboratorních potkanů. Díky nim a lidem, kteří pomáhali, se dostali do místního útulku, kde si je zájemci rozebrali.
„Laboratorní potkan není krysa, ale šlechtěný čistotný mazlíček, navíc velmi inteligentní a přátelský,“ uvedla Zuzana Supíková, která spolupracuje s třineckým útulkem. Podle jeho zaměstnanců byli hlodavci evidentně zvyklí na soužití s lidmi.
