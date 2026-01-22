Senior z Náchoda zkolaboval na ulici: Policisté mu zachránili život a dostali ocenění
Úspěšný zásah si do svých statistik může připsat policejní oddělení v Náchodě. Dvojici policistů se podařilo zachránit život muži, který upadl do bezvědomí. Pohotovou resuscitací odvrátili tragický konec. Za svou snahu získali ocenění.
Policisté při příjezdu vystřídali oznamovatele, který s kardiopulmonární resuscitací muže (69) v bezvědomí začal. Podle původního telefonátu u něj došlo k náhlému zastavení životních funkcí. Policisté Marek Němeček a Jakub Patřičný se do záchrany života pustili s patřičnou vervou.
S resuscitací pokračovali do příjezdu záchranářů, kteří připojili automatizovaný externí defibrilátor. Ten nejprve doporučil pokračovat v srdeční masáži, což policisté bezchybně plnili. Po chvilce přístroj doporučil použít výboj. Následovala ještě chvilka resuscitace, až se policistům a záchranářům konečně podařilo obnovit u muže životní funkce. Na místo následně dorazila letecká záchranka.
„Po stabilizaci mužova zdravotního stavu, ho zdravotníci letecky transportovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ napsali policisté na webu. Ošetřující lékař nakonec policii oznámil, že je muž mimo ohrožení života a poděkoval za pohotovou reakci ze strany hlídky.
Ve středu dostali oba policisté ocenění. „Zásah obou policistů je ukázkou profesionality, rozhodnosti a schopnosti jednat pod tlakem v situacích, kde jde o minuty,“ řekl krajský ředitel Petr Sehnoutka. Dodal, že je na kolegy velmi hrdý.
