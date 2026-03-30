V Paraguayi zemřel Čech Martin: Partnerka popsala hrůzu během vraždy!
V Paraguayi zemřel český podnikatel Martin Š., který se zřejmě stal obětí vraždy. Podezřelý se krátce po útoku zastřelil. O hrůzných detailech vraždy promluvila i partnerka oběti!
Podnikatel byl zavražděn ve svém domě v obci Carmen del Paraná v departementu Itapúa na jihu země. Hlavní podezřelý se zavražděným Martinem Š. v sobotu popíjel alkohol a pak šli spát. Podezřelý posléze vstoupil do místnosti, kde český podnikatel spal, a začal se s ním prát.
Jak místním médiím popsala partnerka oběti, sama se při útoku schovala do vedlejší místnosti. Údajný pachatel pak prý Jaroslavě několik hodin vyhrožoval, aby z místnosti nevycházela. Martin Š. podle prvotních informací zemřel na následky řezného poranění krku.
Ženě se policisty podařilo kontaktovat až v neděli v dopoledních hodinách. Podezřelý zároveň uprchl a odjel autem oběti, které později policisté našli u lesa opuštěné. Muže vypátrali, a když ho obklíčili, zastřelil se.
Česká ambasáda v Buenos Aires je o případu informována a je v kontaktu s místní policií, která případ vyšetřuje, sdělil ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. "Velvyslanectví je současně připraveno poskytnout rodinným příslušníkům odpovídající konzulární asistenci," dodal.
Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Místní server ABC v neděli napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal i obětí krádeže.
A co bi ste chťeli vod bulváru?