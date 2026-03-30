K incidentu mělo dojít v centru města u nákupního centra. „Seděla na ni, brutálně ji bila do hlavy. Musela jsem ji z té ležící odstrčit,“ popsala napadení přímá svědkyně. Zbitá dívka skončila v krvi a poté v nemocnici.
„Utrpěla poranění hlavy, ošetřena byla na chirurgii v nemocnici v Opavě,“ řekl za záchranáře mluvčí Lukáš Humpl.
Nerovnou bitku řeší i policie. „Mohu potvrdit, že se hlučínští policisté zabývají konfliktem mezi dvěma nezletilými dětmi a jednou dospělou osobou,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Jsou s ní potíže
Podle zjištění Blesk.cz je za vším dívka, která bydlí v zařízení Klokánek. To poskytuje útočiště týraným a ohroženým dětem. Není zde dlouho, ale podle místních je velmi problémová.
„Je tady v Klokánku zhruba tři týdny a už se o ní ví. Stačí jedna holka a udělá to rozruch v celém 5tisícovém městě. Většinou útočí verbálně na děti a starší lidi. Když má za zády partu, troufá si víc,“ řekl pro Blesk.cz místní muž Vladimír (40), který s dívkou má také neblahé zkušenosti.
Výzkumy ukazují, že děti si často nosí v sobě modely, které viděly v rodinách, ze kterých byly odebrány a umístěny v náhradní péči. Považují je za normu.
Klokánek: Nepodceňujeme to
Fond ohrožených dětí, pod který spadá i dolnobenešovský Klokánek, poskytl Blesk.cz obsáhlé vyjádření.
„Velmi nás mrzí incident, ke kterému došlo. Především zranění dívky. Taková situace je pro nás velmi vážná a rozhodně ji nepodceňujeme. Podle informací, které máme k dispozici, předcházel události častý slovní konflikt mezi dívkami, který postupně vyústil ve fyzické napadení. Považujeme to za nepřijatelné a situaci jsme okamžitě začali řešit,“ řekla předsedkyně fondu Hanka Kupková.
Šikana i ve škole?
Organizace dle vyjádření spolupracuje při řešení incidentu s orgánem sociálně-právní ochrany dětí i dalšími odborníky a institucemi.
„Současně hledáme takové kroky, které pomohou podobným situacím předcházet a které budou odpovídat potřebám konkrétní dívky. Podle našich dosavadních zjištění jde o jednotlivý incident a není namístě jej zobecňovat na ostatní děti či naše zařízení jako celek,“ dodala Hanka Kupková.
Jak zjistil Blesk.cz, útočnice si s napadenou nebrala servítky ani v místní škole. „K záležitosti se v tuto chvíli nebudu vyjadřovat,“ uvedl ředitel Leon Hahn.
VIDEO: Dívky v Krnově šikanovaly jinou, ostatní děti jen přihlížely. (březen 2025)
Dívky v Krnově šikanovaly jinou, ostatní děti jen přihlížely Facebook