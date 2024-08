Česká školní inspekce (ČŠI) se situací na škole, která spadá pod Brno-střed, zabývala od června. „Zjistila, že škola pochybila při řešení dlouhodobého a opakovaného nevhodného chování žáků,“ konstatoval náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

O rezignaci ředitele Libora Zřídkaveselého informovala městská část Brno-střed. Sám ředitel poslal rodičům zprávu. Radní nyní předají brněnským radním návrh na vypsání výběrového řízení na místo nového ředitele. „Mělo by se tak stát v následujících týdnech,“ řekl mluvčí Brna-střed Michal Šťastný.

Šikanovali i učitele

Ze školy odešlo několik pedagogů, podle kterých skupina žáků opakovaně šikanovala je i spolužáky. Vedení školy to podle odcházejících učitelů odmítalo řešit. Ze zprávy plyne, že zejména žáci jedné z tříd chystali různé pasti na učitele. Špinili jim židle či kliky u dveří, rozbili monitor v autobuse cestou na školní výlet či se na výletě dostali do konfliktu s průvodčím ve vlaku. Ředitel nechtěl prý řešit tyto incidenty sníženou známkou z chování s odůvodněním, že by to deváťákům stížilo přijetí na střední školy.

Zpráva hovoří také o tom, že s šikanou může souviset lednová sebevražda jednoho z žáků. Tragédii vyšetřuje policie.

Stížnosti v červnu prověřili školní inspektoři, kteří zjistili pochybení. Škola podle nich dostatečně nezajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků a tím nenaplnila svou povinnost zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech a předcházet všem formám rizikového chování.

Zvláštní hodnocení žáků

„Zavedený systém hodnocení chování žáků se ukázal jako neefektivní a nejednotný, tedy ne všichni pedagogičtí pracovníci jej používali stejně. Podobné výchovné prohřešky tak byly kvalifikovány různě. Dále jsme prověřili postup školy při šetření incidentu na lyžařském kurzu, kdy ČŠI hodnotí zvolený postup školy jako neadekvátní," doplnil Kovář.

Zřídkaveselý dříve tvrdil, že škola nic nezanedbala a že vedení všechny podněty řešilo.

Dokud škola nebude mít nového ředitele, doporučují radní městské části pověřit řízením školy zástupce ministerstva školství. Navzdory personální změně je škola podle mluvčího radnice na nový školní rok připravená a rodiče ani děti ji nepocítí.

