Nerespektovaní učitelé, vydírání žáci, z nichž jeden dokonce spáchal sebevraždu, a zdemolovaná WC. Na ZŠ Kotlářská v Brně to vře. Učitelé houfně opouštějí školu, situací se zabývá policie i školní inspekce.

Na problém upozornil server novinky.cz, který mluvil s jedním z jedenácti učitelů, kteří školu opouštějí. Podle serveru problém vybublal na povrch v lednu, kdy jeden ze žáků spáchal sebevraždu.



řekl zmíněný pedagog.

Společně s kolegy předpokládal, že ředitel situaci bude řešit tím, že problematickým školákům sníží známku z chování. Ten to ale podle jeho slov odmítl, což agresory ještě víc motivovalo k tomu, aby ponižovali spolužáky i učitele.



Ředitel školy Libor Zřídkaveselý se nechce k situaci nijak vyjadřovat, a to až do doby, než policie uzavře vyšetřování. „Vyjadřovat se nemůžeme ani my, neboť se jedná o nezletilé osoby,“ vysvětlil policejní mluvčí Pavel Šváb.



Částečné sdělení tak poskytla pouze Školní inspekce:řekl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

