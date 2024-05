Hoch (†10) čelil ve škole drsné šikaně: Spáchal sebevraždu!

Hocha začali spolužáci nejprve šikanovat za to, jaké nosí brýle a za jeho zuby. Postupně se útoky vůči chlapci zhoršovaly. Mělo docházet i ke kyberšikaně na platformě Snapchat, kam mu někteří z trýznitelů posílali výhrůžné zprávy. Rodiče uvedli, že školu žádali o pomoc zhruba dvacetkrát. Instituce však Sammymu nepomohla. Vedení školy tvrdí opak. Zdali škola selhala bude předmětem vyšetřování, informoval deník Daily Mail.

Den před sebevraždou Sammyho údajně ve škole spolužáci zbili. Blízcí se domnívají, že si hoch raději vzal život, než aby znovu musel do školy. „Držel jsem ho v náručí. Udělal jsem věc, kterou by žádný otec nikdy dělat neměl, a kdykoliv zavřu oči, je to to jediné, co vidím,” řekl otec v rozhovoru pro stanici WTHR.