Jako první se po oznámení požáru dostali na místo policisté. Už při příjezdu k místu viděli stát u okna ve 4. patře staršího muže. Z vedlejších oken se valil hustý dým a šlehaly plameny,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Policisté vyběhli z auta, zamířili do domu a k hořícímu bytu. Muž jim vyšel vstříc, ale... „Působil dezorientovaně a spolupráce s ním byla složitá. Stále se chtěl vracet do hořícího bytu. Pán byl navíc oblečen jen do spodního prádla, policisté ještě v bytě našli kalhoty, do kterých ho následně oblékli,“ pokračovala policistka Michalíková.
Po krátkém „vyjednávání“ se podařilo muže odvést do bezpečí. Pak už si ho převzali záchranáři. Jeden z policistů mezitím stihl uhasit kuchyň. Jeho kolegové vyvedli z domu 10 lidí. Pak už si hašení převzali hasiči.
Senior se lehce nadýchal kouře, ale jinak nebyl nikdo vážně zraněn. Příčina ohně? „Zřejmě došlo k zahoření od plynového sporáku, odkud se měl oheň přes digestoř rozšířit do instalačních stoupaček. Přitom došlo k poškození rozvodu vodovodního potrubí,“ uzavřela Eva Michalíková.