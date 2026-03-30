V Paraguayi našli mrtvého Čecha: Krajan podezřelý z vraždy podnikatele spáchal sebevraždu!

Aktualizováno -
30. března 2026
08:48
Autor: ČTK - 
30. března 2026
06:40

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan, po kterém policie pátrala, se podle místního serveru Última Hora po činu zastřelil. Případ se odehrál v departementu Itapúa na jihu země a okolnosti i motiv činu policie dál vyšetřuje.

Server napsal, že podle dosavadního vyšetřování se oba muži začali hádat po společném pití alkoholu. Spor pak vyústil v násilí. Oběť byla nalezena mrtvá ve svém domě, zatímco druhý muž, který je hlavním podezřelým, se z místa vzdálil, vypověděla partnerka oběti. Ta rovněž uvedla, že slyšela výstřel, když byla ve vedlejší místnosti.

Podezřelý z místa činu uprchl v autě oběti, které policie později našla u lesa opuštěné. Policie také uvedla, že oběť měla řeznou ránu na krku, pravděpodobně způsobenou zbraní.

Obětí je podnikatel, který do Paraguaye přijel asi před osmi měsíci. Server ABC také napsal, že podnikatel se před několika dny zřejmě stal obětí krádeže, což je podle vyšetřovatelů jeden z faktorů, který prověřují v souvislosti s úmrtím.

Podle místního serveru Última Hora se případ uzavřel tragicky i pro hlavního podezřelého. Čech se po činu zastřelil.      

Jan Huml ( 30. března 2026 09:27 )

A také tam a i v sousedních zemích žije mnoho sudetských Němců nebo jejich potomků.

mopsamanda ( 30. března 2026 09:09 )

Že by partnerský trojúhelník? Mladá zlatokopka narazila na zdroj peněz, zblbla ho, její milenec ho zabil, a chtěl utéct. Policie byla rychlejší, tak se picnul i ten milenec. Takže dvojnásobná skoro vdova.

offline ( 30. března 2026 08:56 )

Čechů je i v Paraguayi, jakož i na kterémkoli jiném místě světa dostatek, takže nedostatek Čechů v Paraguayi v žádném případě nehrozí.

