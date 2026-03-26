Sousedy obchází strach: Na Slovensku řádí sériový vrah?!

Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Zavražděná Margita B. (†39)
Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Autor: nkc - 
26. března 2026
09:42

Slovenskem se začínají šířit obavy ze sériového vraha! Tři neobjasněné vraždy žen, živících se prostitucí, spojuje násilí, nahota i lokalita. Policie stále hledá pachatele a bývalý kriminalista upozornil na možnou souvislost mezi případy.

Minulý rok v březnu našli dva myslivci u silnice, nedaleko obce Vydrany, tělo prostitutky Margity (†39). Byla napůl vysvlečená a v hrudi měla bodnou ránu. Policie od té doby hledá pachatele, který ženu před smrtí škrtil, tahal po cestě i znásilnil. K dispozici má pouze videozáznam automobilu.

V minulosti došlo hned ke dvěma podobným případům vraždy prostitutky. V březnu roku 2012 neznámý násilník zavraždil Jarmilu (†22), kterou nejdříve mučil a následně jí rozmlátil hlavu kladivem. V roce 2011 na tom stejném místě, také v březnu, někdo zabil Zuzanu (†22), také měla hlavu rozbitou kladivem. Obě ženy umřely podobným způsobem kousek od obce Sereď, informoval server Nový Čas.

Místa vraždy Margity a dalších dvou žen jsou od sebe vzdálená pouhých 50 kilometrů. Všechny ženy spojuje mučení. Zároveň byla všechna těla svlečená a vraždy proběhly v březnu. Policie zatím jednotlivé případy nespojuje, bývalý kriminalista Matěj Snopko je ale přesvědčený o souvislosti.

„Jestliže nejsou známí vrahové těchto tří žen, je nutné to zařadit jako závažnější delikt, tudíž počítat s tím, že mohlo jít o sérii. Pokud o ní jde, je to nebezpečnější než tři sóloví vrazi. A jestli to souvisí, tak se z míst činu a těl dozvíme víc, než bychom se dozvěděli při jedné vraždě,“ vysvětlil Snopko.

Dále uvedl, že prostitutky bývají častějším cílem násilníků, jelikož žijí na kraji společnosti. Vrah je nemusí ani přesvědčovat, aby ho následovaly do auta. Kriminalista se obává, že pokud jde o sériové vraždy, pachatel by mohl v budoucnosti konat další zlo.

Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Zavražděná Margita B. (†39)
Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.
Brutální vražda ve Vydranech: Vrah měl Margitu (†39) znásilnit a ubodat. Její tělo našli v místě, kde dříve pohříbala mafie.

harpia.harpyja ( 26. března 2026 10:35 )

Možná se v březnu od nějaké takové nakazil a teď v různé roky slaví výročí. Možná se nenašly všechny.

Uživatel_6291984 ( 26. března 2026 09:50 )

Báča s valašskou...

