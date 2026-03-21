Sériový vrazi patří mezi nejděsivější postavy historie. Jména jako Ted Bundy a Jeffrey Dahmer vyvolávají strach a znechucení už jen při pouhé zmínce. Existují však i zrůdy, které se policii nikdy chytit nepodařilo. Na mysl hned přijde například londýnský postrach Jack Rozparovač. Někteří z krvežíznivých fantomů však mohou být stále aktivní!
Nejzáhadnější sérioví vrazi: Od londýnské legendy po sběratele kostí!
1.Zodiac
Vrah známý pod jménem Zodiac patří mezi nejznámější zločince všech dob. O to se z velké části postaral film z roku 2007. Záhada identity tohoto maniaka vrtá lidem hlavou už skoro šest desetiletí. Zodiac vraždil v oblasti Severní Kalifornie na konci šedesátých let. O mediální pozornost se zasloužil sám. Posílal totiž četné dopisy policii a novinovým redakcím. V dopisech tvrdil, že spáchal sedmatřicet vražd.
Vyšetřovatelé s ním s jistotu dokázali spojit sedm útoků, dvě z obětí přežily. Zodiac je dodnes předmětem vyšetřování FBI a policie v okolí San Francisca. V dopisech často používal šifry. Poslední se podařilo rozluštit v roce 2020. Vrah se v něm vysmívá policii a chlubí se, že se nebojí popravy.
2.Půlnoční zabiják
Podobně jako Anglie má Jacka Rozparovače, Spojené státy mají Půlnočního zabijáka. Řádil v texaském hlavním městě Austinu mezi roky 1884-1885. Během jediného roku stihl zavraždit šest žen a jednoho muže. Jeho oběťmi se stali služební, které surově přepadával v posteli během spánku. Na Štědrý den roku 1885 dokonce sekerou zmasakroval tři lidi v jedinou noc.
Vzhledem k tomu, že k případu došlo před více než sto třiceti lety, vrahovu identitu se nejspíš již nikdy odhalit nepodaří. Podle dobového článku z plátku New York Times policie v souvislosti s případem zatkla přes čtyři sta lidí. Hlavním podezřelým je v současnosti muž jménem Nathan Elgin. Měl totiž jen čtyři prsty na jedné noze, což odpovídá nalezeným stopám. Objevily se však i teorie, že si Jack Rozparovač udělal výlet do USA.
3.Iniciálový vrah
Takzvaný iniciálový vrah byl aktivní v první polovině sedmdesátých let ve městě Rochester ve státě New York. Zaměřoval se na vraždění dětí a svou přezdívku si vysloužil kvůli způsobu, kterým si své oběti vybíral. Zavraždil totiž tři děti, jejichž křestní jména začínala stejným písmenem jako jejich příjmení. Všechny tři byly dívky. Jeho modus operandi sestával z brutálního znásilnění a následného zaškrcení.
I když jednu z obětí viděli dva svědci, jak se polonahá snaží před vrahem utéct, policii se ho nikdy nepodařilo vypátrat. Podezřelých však bylo na osm set a případ ve své době vyvolal značnou mediální pozornost.
4.Sběratel kostí z West Mesy
Sběratel kostí z West Mesy je možná stále žijící vrah z amerického města Albequerque. Přezdívku získal podle toho, že z jeho obětí se našly už jen kosti. Mezi roky 2001-2005 zavraždil nejméně jedenáct žen. Jejich pohřbené ostatky byly v poušti West Mesa objeveny náhodou v roce 2009. V oblasti v letech jeho řádění zmizelo dalších třináct žen, které by mohly potenciálně být dalšími oběťmi.
Policie podezřívala několik lidí, nepodařilo se však najít dostatečné důkazy. Pracuje také s možností, že šlo o čin organizované skupiny obchodující s lidmi. Mnoho z obětí se totiž živilo prostitucí.
5.Dětský vrah z Oakland County
Dětský vrah z Oakland County připravil mezi roky 1976-1977 o život nejméně čtyři děti. Všechny své oběti nejprve unesl a nějakou dobu držel pod zámkem. Před vraždou je vždycky umyl. To vyšetřovatele z FBI vedlo k přesvědčení, že ke svým obětem choval jakýsi zvrácený rodičovský pud. Oběti buď uškrtil anebo zastřelil a před smrtí je také sexuálně zneužil.
Vyšetřování bylo tím největším v dosavadní americké historii. Ani tak se však identitu bestiálního vraha nikdy nepodařilo odhalit. Testování DNA od té doby odhalilo dva podezřelé. Jeden z nich zemřel a druhý si odpykává doživotní trest za zneužívání dětí.
6.Čmáral ze San Francisca
Čmáral možná nezní jako hrůzu nahánějící jméno, tento vrah mezi lety 1974-1975 zavraždil v San Franciscu mezi šesti a čtrnácti mladými muži. Všechny sexuálně napadl a následně ubodal. Jako oběti si vybíral muže, kteří mu stáli modelem během kreslení. Několik z jeho obětí útok přežilo.
Zločiny se odehrály v rámci LGBTQ+ komunity a i když San Francisco bylo zrovna poměrně liberální, případu se nedostalo dostatečné pozornosti. K dopadení viníka je však možná policie blíž, než u ostatních případů na seznamu. Mají totiž prý konkrétního podezřelého, stále žijícího v oblasti San Francisca. Za důkazy nabízejí tučnou finanční odměnu.
7.Vrah z dálnice slz
Ne všichni sériový vrazi pocházejí ze Spojených států. Příkladem může být například kanibal Andrej Čikatilo z bývalého Sovětského svazu nebo třeba nikdy nedopadený vrah z Kanady. Aktivní měl být mezi roky 1969-2011 a na svědomí by měl mít minimálně osmnáct obětí. Podle některých odhadů by jich však mohlo být až čtyřicet!
K vraždám došlo na dálnici s číslem 16, která od té doby získala přezdívku Dálnice slz. Policie pracuje i s teorií, že by vrahů ve stejné oblasti mohlo být vícero.
8.Jack Rozparovač
Asi nejznámějším nikdy nepolapeným vrahem je bez pochyby Jack Rozparovač. Řádil v londýské chudé čtvrti Whitechapel a přilehlých oblastech ve druhé polovině roku 1888. Jméno získal podle dopisu novinám, který měl pocházet z ruky pachatele. Zavraždil nejméně pět žen z řad předpokládaných prostitutek. Obětí však mohlo být až jedenáct. Přezdívku Rozparovač získal díky brutálnímu způsobu, kterým ženy vraždil.
Kolem osoby Jacka Rozparovače se během století rozšířila celá řada legend a teorií. Je považován za prvního moderního sériového vraha. Podezřelí zahrnují celou řadu lidí, od syfilisem nakaženého medika až po řezníka, který nalezl jedno z těl. Podle jedné z nejšílenějších teorií byl vrahem princ Albert Viktor, syn tehdejšího následníka trůnu a pozdějšího krále Eduard VII.
