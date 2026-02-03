Spartakiádní vrah Straka pracuje v supermarketu: Je v pohodě, tvrdí kolegyně
Tři vraždy, dva pokusy o ni, pět znásilnění, tři loupeže a pět krádeží. To je souhrn provinění, za které poslal soud před čtyřiceti lety spartakiádního vraha Jiřího Straku (56) na 10 let za mříže. Tehdy mu bylo pouhých 16 let. Na svobodu se dostal díky Havlově amnestii o rok dříve, dalších 10 let strávil v léčebně. Nyní žije na severu Moravy.
Nový život začal pro Straku v roce 2004. Tehdy jej propustili z léčebny, kde se i seznámil se svojí ženou. Odstěhovali se na sever Moravy. Spartakiádní vrah tam dodnes žije, živí se jako skladník a dobalovač zboží v supermarketu. Jeho rajónem je Těšín, Karviná, Havířov.
Kolegyně: Je v pohodě
„Dobaluje zboží u nás na prodejně. Je v pohodě,“ řekla serveru Extra.cz zaměstnankyně těšínského supermarketu. Obdobně mluvila i další kolegyně propuštěného vraha. Ta zná Straku, který si na svobodě změnil jméno na Novák, i jeho rodinu a ženu už asi 15 let.
„S tím, co má za sebou, problém nemám. Je to hnusné, co udělal, ale za celou tu dobu se ke mně chová normálně. Dělali jsme spolu i v jiném řetězci a vše bylo v pohodě,“ popisovala žena. Problém s ním prý nemá ani její další kolegyně.
Vražedné běsnění
Přiznává ale, že ji trochu rozhodil seriál Metoda Markovič: Straka na platformě Oneplay. „Nejdřív jsem si říkala, že se na to podívám, ale pak jsem si to rozmyslela, že ne. Nechci si o něm zkazit mínění,“ svěřila se žena.
Sériový vrah Straka řádil od poloviny února do poloviny května 1985 v Praze. Napadl 11 žen, tři jeho běsnění nepřežily. Blížila se spartakiáda a na kriminalisty byl vyvíjený obrovský tlak. „Dělali jsme na tom tři vyšetřovatelé a kromě toho dalších 200 policistů. Ženy v Praze se bály vyjít do ulic,“ vzpomínal kriminalista Jiří Markovič, jehož tým vraha dopadl 18 dnů po posledním útoku.
Očistec v base
Straka s vyšetřovateli spolupracoval. Litoval ale jen jediného. Že jej policisté dopadli. V prosinci 1985 vyfasoval nejvyšší možný trest. Jako mladistvý si měl odsedět 10 let. V base ho čekalo peklo. „Bylo by lepší, kdyby tenkrát Jirka dostal trest smrti. Pro něj by to znamenalo vysvobození a pro nás taky," vzpomínal Strakův otec.
Agresívního sadistu se sklony k nekrosadismu, jak tehdy mladíka popsali znalci, spoluvězni vážně zranili. Pokusili se ho oběsit a rozkopali mu při tom genitálie. V roce 1989 pak podstoupil kastraci. Ve vězení a léčebně strávil celkem 19 let.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.