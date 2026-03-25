Tragédie v Mostě: Na sídlišti Chanov zemřel kojenec
V úterý ráno došlo na sídlišti Chanov k tragické události. Ve Zlatnické ulici zemřel kojenec. Podle policie se jednalo o nešťastnou událost bez cizího zavinění.
Informaci o těžkém stavu dítěte dostala záchranná služba po půl osmé ráno. Jednotka záchranářů na místo dorazila za pár minut. O smrti kojence informoval server emostecko.
„Po půl osmé jsme dostali informaci o velmi závažné zdravotní poruše u nezletilé osoby. Bohužel přes veškerou snahu, byť byli zdravotníci na místě během chviličky, se nepovedlo pacienta resuscitovat,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Na místo dorazila také policejní hlídka, kriminalisté a krizový intervent. Jak k případu dodal mluvčí Krieger, k úmrtí dítěte došlo bez cizího zavinění.