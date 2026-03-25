Tragédie v Mostě: Na sídlišti Chanov zemřel kojenec

25. března 2026
08:48

V úterý ráno došlo na sídlišti Chanov k tragické události. Ve Zlatnické ulici zemřel kojenec. Podle policie se jednalo o nešťastnou událost bez cizího zavinění.

Informaci o těžkém stavu dítěte dostala záchranná služba po půl osmé ráno. Jednotka záchranářů na místo dorazila za pár minut. O smrti kojence informoval server emostecko.

„Po půl osmé jsme dostali informaci o velmi závažné zdravotní poruše u nezletilé osoby. Bohužel přes veškerou snahu, byť byli zdravotníci na místě během chviličky, se nepovedlo pacienta resuscitovat,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Na místo dorazila také policejní hlídka, kriminalisté a krizový intervent.  Jak k případu dodal mluvčí Krieger, k úmrtí dítěte došlo bez cizího zavinění. 

Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Osoby v pátrání

Články odjinud

Veronika Žilková šťastná jako blecha: Návrat k velké lásce
Veronika Žilková šťastná jako blecha: Návrat k velké lásce
Aha!
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Dáma.cz
Záchvaty přicházejí ve spánku: Klára (13) žije s epilepsií. Osvětu šíří fialová tramvaj
Záchvaty přicházejí ve spánku: Klára (13) žije s epilepsií. Osvětu šíří fialová tramvaj
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
INVESTIČNÍ ONLINE: Konflikt v Íránu může podpořit větší využití čínského jüanu v ropném obchodě
INVESTIČNÍ ONLINE: Konflikt v Íránu může podpořit větší využití čínského jüanu v ropném obchodě
e15
Fotbalový skandál: 47 obviněných? Policie zadržela i další. Všetečka měl letět na U21, ale...
Fotbalový skandál: 47 obviněných? Policie zadržela i další. Všetečka měl letět na U21, ale...
iSport
Jana Bendová: Škůdci národa jsou Jan Žižka a Václav Moravec, prezident Pavel má jen zaracha
Jana Bendová: Škůdci národa jsou Jan Žižka a Václav Moravec, prezident Pavel má jen zaracha
Reflex
Mughalská kuchyně: pomalá, smyslná a hodná císařů
Mughalská kuchyně: pomalá, smyslná a hodná císařů
Lidé a země