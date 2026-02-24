Mladá žena porodila na dvoře: Mrtvé miminko nesla v náručí

Autor: avi - 
24. února 2026
13:42

Na východě Slovenska došlo k otřesné události, která šokovala rodinu i celé okolí. Na dvoře tam porodila mladá žena. I přes okamžitou pomoc záchranářů dítě nepřežilo. Matka skončila v nemocnici a okolnosti tragédie nyní vyšetřuje policie. 

Nepředstavitelná tragédie se stala v Prešovském kraji na východě Slovenska. Mladá žena tam porodila na dvoře rodinného domu dítě. Záchranáři dělali, co mohli, aby nebohé dítě oživili, ale marně. Dítě bylo mrtvé.

Nesla mrtvé dítě v náručí

„Operátor tísňové linky vyslal na místo dvě sanitky záchranné služby, ale navzdory snaze záchranářů se novorozence bohužel nepodařilo oživit,“ potvrdila zástupkyně mluvčí Operačního střediska ZZS SR Martina Frohlich Cinovská pro televizi JOJ.

Matka musela být převezena do nemocnice a případ si převzala k šetření policie. Ta zatím vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůže k případu sdělovat bližší informace.

Příbuzní nemůžou děsivé události uvěřit. Sestra mladé ženy uvedla, že šla na záchod a vyjevil se jí obraz jako z nejhorší noční můry. Žena nesla v náručí mrtvé miminko. Nikdo z příbuzných neví, jak k tragické události došlo.

