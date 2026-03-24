Vzácný virus u českých hranic! Způsobuje smrtící zánět mozku

Autor: btk 
24. března 2026
10:02

V německém městě Erding se objevil vzácný bornavirus. Úřady se ke stavu nakaženého dosud nevyjádřily. Nákaza je v mnoha případech smrtelná, jen za minulý rok v Německu zemřelo několik lidí. 

Příčinu nákazy vyšetřují tamní úřady od pondělí 23. března. Jak okomentoval deník Zeit, o stavu nakaženého nejsou v tuto chvíli žádné zprávy. Samotný bornavirus je přitom smrtelně nebezpečný. Způsobuje totiž akutní zánět mozku. Chorobu skrze výkaly a moč přenášejí hlavně rejsci polní. Nutno podotknout, že druh rejska se vyskytuje i na území Česka. 

Jen loni v Německu v souvislosti s nákazou zemřelo několik lidí. Poslední úmrtí nakaženého úřady hlásily v obci Tirschenreuth, která je jen pár kilometrů od českých hranic.  

Jak uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ), první případ bornaviru v historii byl detekován v roce 2018 v Berlíně. Pacient se nakazil po transplantaci orgánů.  

