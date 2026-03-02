Chřipce letos podlehlo více pacientů něž loni. Epidemie už ale ustupuje

Chřipka si letos vyžádala více obětí něž loni. Počet nemocných již tři týdny klesá.
Očkování proti chřipce
Virus chřipky
Chřipku je třeba vyležet (ilustrační foto).
2. března 2026 
2. března 2026
18:00

Lékaři od loňského podzimu evidují víc úmrtí na chřipku mezi hospitalizovanými ve vážném stavu než v předcházející chřipkové sezoně. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Letos do 27. února bylo hospitalizovaných 379, z nichž 133 zemřelo. Loni v polovině března bylo zemřelých 128. Odborníci odhadují, že celkově může být úmrtí na chřipku a její komplikace až 1500 ročně.

Počet hlášených akutních respiračních infekcí v Česku poslední tři týdny klesá, nemocných ubývá ve všech věkových skupinách s výjimkou dětí do pěti let. „Sledujeme standardní vývoj nemocnosti, nemocných s koncem hlavní sezony výskytu akutních respiračních infekcí ubývá,“ uvedla v tiskové zprávě hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Mezi akutní respirační infekce lékaři řadí chřipku, covid-19 a další onemocnění, která postihují dýchací cesty. Samotné chřipky mezi nimi za týden ubylo o čtvrtinu. „Evidujeme pokles detekcí viru chřipky typu A a nastupující dominanci detekcí respiračního syncitiálního viru,“ uvedla viroložka SZÚ Helena Jiřincová. Tento virus je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich kvůli ní skončí v nemocnicích zhruba tisíc.

Typickými příznaky u dětí jsou mírná horečka, kašel, rýma či dýchací obtíže a zadržování dechu ve spánku, takzvaná apnoe, u kojenců. Nejmenší děti mohou mít také problémy s kojením a krmením, hrozí tak dehydratace a letargie vyžadující hospitalizaci. Většinou je ale onemocnění mírné a děti ho zvládají doma.

Chřipka a její komplikace podle lékařů každoročně souvisí až s jedním procentem všech úmrtí, což je víc než u dopravních nehod. U seniorů, kteří tvoří více než tři čtvrtiny úmrtí, se infekce projeví zhoršením jejich jiných nemocí, nemusí mít klasické příznaky. Často končí v nemocnici.

Sezona 2025/2026 (do 27. 2. 2026) 2024/2025 (do 17. 3. 2025) 2023/2024

Počet hospitalizovaných

na ARO/JIP

 379 470 436
Z nich zemřelých 133 128 107

Video  Podívejte se, jak virus chřipky napadá živé buňky. Doslova po nich surfuje.  - ETH Zürich
Video se připravuje ...

Témata:
ČeskonemocchřipkaStátní zdravotní ústavinfekceBarbora Macková
