Chřipce letos podlehlo více pacientů něž loni. Epidemie už ale ustupuje
Lékaři od loňského podzimu evidují víc úmrtí na chřipku mezi hospitalizovanými ve vážném stavu než v předcházející chřipkové sezoně. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Letos do 27. února bylo hospitalizovaných 379, z nichž 133 zemřelo. Loni v polovině března bylo zemřelých 128. Odborníci odhadují, že celkově může být úmrtí na chřipku a její komplikace až 1500 ročně.
Počet hlášených akutních respiračních infekcí v Česku poslední tři týdny klesá, nemocných ubývá ve všech věkových skupinách s výjimkou dětí do pěti let. „Sledujeme standardní vývoj nemocnosti, nemocných s koncem hlavní sezony výskytu akutních respiračních infekcí ubývá,“ uvedla v tiskové zprávě hlavní hygienička a ředitelka SZÚ Barbora Macková.
Mezi akutní respirační infekce lékaři řadí chřipku, covid-19 a další onemocnění, která postihují dýchací cesty. Samotné chřipky mezi nimi za týden ubylo o čtvrtinu. „Evidujeme pokles detekcí viru chřipky typu A a nastupující dominanci detekcí respiračního syncitiálního viru,“ uvedla viroložka SZÚ Helena Jiřincová. Tento virus je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich kvůli ní skončí v nemocnicích zhruba tisíc.
Typickými příznaky u dětí jsou mírná horečka, kašel, rýma či dýchací obtíže a zadržování dechu ve spánku, takzvaná apnoe, u kojenců. Nejmenší děti mohou mít také problémy s kojením a krmením, hrozí tak dehydratace a letargie vyžadující hospitalizaci. Většinou je ale onemocnění mírné a děti ho zvládají doma.
Chřipka a její komplikace podle lékařů každoročně souvisí až s jedním procentem všech úmrtí, což je víc než u dopravních nehod. U seniorů, kteří tvoří více než tři čtvrtiny úmrtí, se infekce projeví zhoršením jejich jiných nemocí, nemusí mít klasické příznaky. Často končí v nemocnici.
|Sezona
|2025/2026 (do 27. 2. 2026)
|2024/2025 (do 17. 3. 2025)
|2023/2024
|
Počet hospitalizovaných
na ARO/JIP
|379
|470
|436
|Z nich zemřelých
|133
|128
|107
