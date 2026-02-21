Pět kauz, které Ján Kuciak nestihl dopsat: Mafie, Kočner i „knihovna“ plná důkazů

  • Ján Kuciak: Kauzy, které nestihl dokončit
    Ján Kuciak: Kauzy, které nestihl dokončit
    Zavražděný Ján Kuciak (+27) se svou přítelkyní Martinou (+27), která byla zastřelena s ním.
    Zavražděný Ján Kuciak (+27) se svou přítelkyní Martinou (+27), která byla zastřelena s ním.
    Zavražděný Ján Kuciak (+27) se svou přítelkyní Martinou (+27), která byla zastřelena s ním.
    Autor: sgr - 
    Dnes
    08:20

    Zavražděný investigativní novinář Ján Kuciak se před smrtí dotýkal témat mířících vysoko: od italské mafie na východním Slovensku přes finanční pavučiny Mariána Kočnera až po evropské dotace a vydírání. Po vraždě se navíc otevřela „Kočnerova knihovna“, obří balík dat z vyšetřování, díky němuž novináři rozkryli další vazby politiků, soudců i podnikatelů. Níže je pět okruhů, na nichž Kuciak pracoval nebo k nim směřoval. Nedokončené texty a podklady vyšly po jeho smrti, případně posloužily jako základ pro navazující investigace.

  • 1.Mafie na východním Slovensku a vazby na Úřad vlády

    Jedním z nejdiskutovanějších témat, na němž Kuciak pracoval těsně před smrtí, bylo propojení italské mafie ’Ndrangheta s podnikatelskými aktivitami na východním Slovensku a jejich vazby na vlivné osoby.

    Podle posmrtně zveřejného textu tvrdil, že určité rodiny z Kalábrie, mezi nimi i Antonino Vadala, se etablovaly v zemědělském a energetickém byznysu a zároveň navázaly kontakty s politickými aktéry, a to i s lidmi blízkými tehdejšímu i současnému premiérovi Robertu Ficovi. Antonino Vadala je italský podnikatel, jehož jméno se v Itálii objevovalo v policejních spisech v souvislosti s podezřením na vazby na ’Ndranghetu. Na Slovensku podnikal prostřednictvím sítě firem čerpajících zemědělské dotace. Po vraždě Kuciaka byl na Slovensku zadržen a následně vydán do Itálie, kde čelil obviněním z drogové trestné činnosti.

    Antonino Vadala Antonino Vadala | Facebook

  • 2.Kočnerova pavučina, ekonomické kauzy a otevřené výhrůžky

    Kuciak se dlouhodobě věnoval aktivitám kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, zejména majetkovým přesunům, převodům firem a podezřelým finančním operacím. Mapoval síť společností napojených na Kočnera a sledoval pohyb milionových částek mezi jednotlivými subjekty. Do této linie spadaly i veřejně zdokumentované vyhrůžky, jež Kočner adresoval Kuciakovi v září 2017 během telefonátu.

    Jedním z klíčových témat byla kauza Technopol Servis. Kuciak popsal, jak se okruh osob kolem Kočnera dostal k ovládnutí společnosti prostřednictvím sporných rozhodnutí a majetkových operací. Případ se následně objevil i v trestních řízeních a v komunikaci z aplikace Threema zajištěné po Kočnerově zadržení. Kočner dnes čelí několika soudním řízením v ekonomických kauzách, včetně případu směnek televize Markíza; v této věci padl pravomocný trest 19 let vězení. V kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové padl v první instanci osvobozující rozsudek, odvolací soud ho zrušil a věc se znovu projednává.

    Marian Kočner u soudu. Marian Kočner u soudu. | ČTK/Šálek Václav

  • 3.Agrodotace, „agromafie“ a střípky k pozdějším kauzám

    Kuciak se začal intenzivně věnovat i systému zemědělských dotací a tomu, jak s evropskými penězi nakládají vybraní podnikatelé. Zaměřil se na případy, v nichž se dotace vyplácely firmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou, často propojeným s vlivnými osobami. Popsal situace, kdy docházelo k přebírání půdy přes sporné nájemní smlouvy a k vytlačování menších farmářů z hospodaření, aby na stejných pozemcích mohly žádat o podporu jiné subjekty.

    V mediálním prostoru se pro tento jev vžil pojem agromafie. Nešlo o jednotlivé excesy, ale o systém, v němž hrály roli lokální vazby, politické kontakty i slabá kontrola vyplácení podpory. Téma se po jeho smrti dostalo do centra pozornosti veřejnosti i vyšetřovatelů a později se promítlo do rozsáhlých korupčních kauz kolem Zemědělské platební agentury (PPA).

    Video  Brutální vražda investigativního novináře a jeho snoubenky otřásla nejen celým Slovenskem  - Videohub
    Video se připravuje ...

  • 4.Panama Papers a slovenské „pračky“ peněz

    Kuciak byl součástí mezinárodní investigativní práce na projektu Panama Papers. Šlo o analýzu milionů uniklých dokumentů z panamské právní kanceláře Mossack Fonseca, jež pomáhala zakládat offshore společnosti v daňových rájích. Projekt koordinovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) a zapojily se do něj stovky reportérů z desítek zemí. Kuciak se zaměřil na slovenskou stopu – tedy na osoby a firmy s vazbami na Slovensko, jejich napojení na schránkové společnosti a pohyb kapitálu mezi jurisdikcemi s nízkým dohledem.

    V praxi šlo o rozkrývání složitých firemních struktur, přes něž se mohly přesouvat zisky z veřejných zakázek nebo jiných obchodů mimo dosah domácích kontrolních mechanismů. Nešlo o izolované firmy, ale o celé řetězce společností v Karibiku, na Kypru či v dalších offshore centrech. Zkušenosti z této práce chtěl Kuciak přenést do dlouhodobého analytického týmu napříč redakcemi, založeného na sdílení dat a systematickém skládání důkazů.

    Video  Kauza Panama papers přehledně: Jak se schovávají miliardy v daňovém ráji  - Tomáš Polák, David Vaníček, Veronika Mašková, Petr Soukup
    Video se připravuje ...

  • 5.Kompromitace justice a „Kočnerova knihovna“

    Kuciak dlouhodobě psal o tom, že část institucí nefunguje jako nezávislý stát, ale jako prostor pro domlouvání „služeb“. Po jeho smrti přišla explozivní druhá vlna: přístup novinářů k obřímu balíku dat z vyšetřování a vznik projektu spolupráce redakcí, kterému se začalo říkat „Kočnerova knihovna“.

    Právě z těchto dat pak vzešla konkrétní odhalení, která ukazují kompromitaci na vysokých pozicích: například nahrávky telefonátů Andreje Danka s Alenou Zsuzsovou nalezené u Kočnera, nebo zprávy naznačující kontakty Kočnera na ústavního soudce Mojmíra Mamojku, po jejichž zveřejnění Mamojka funkci složil. Text ICJK zároveň popisuje i linii kolem Moniky Jankovské a kontaktů, které měly pomáhat Kočnerovi při řešení vazby, a také telefonáty spojené se jménem Norberta Bödöra a okruhem Úřadu vlády.

    Video  Slovenská policie podnikla razii v nemovitostech spojených s působením Mariána Kočnera.  - Policie SR
    Video se připravuje ...

  • 6.Galerie

    Ján Kuciak: Kauzy, které nestihl dokončit
    Ján Kuciak: Kauzy, které nestihl dokončit
    Zavražděný Ján Kuciak (+27) se svou přítelkyní Martinou (+27), která byla zastřelena s ním.
    Zavražděný Ján Kuciak (+27) se svou přítelkyní Martinou (+27), která byla zastřelena s ním.
    Zavražděný Ján Kuciak (+27) se svou přítelkyní Martinou (+27), která byla zastřelena s ním.

Témata:
vlivvyšetřováníodhaleníčlánkynedokončenávražda novinářeján kuciakinvestigativní novinářtémataSlovenskovraždaItálieMezinárodní konsorcium investigativních novinářůJán KuciakMarián KočnerdotaceRobert FicoknihovnasmrtKalábrieprojektPanama Papers’NdranghetaTECHNOPOL SERVIS

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Manželství Hanychové v troskách: Je v tom známá moderátorka
Manželství Hanychové v troskách: Je v tom známá moderátorka
Aha!
Máš kila navíc! Jak to říct blízkému citlivě, abyste místo hádky nastartovali změnu?
Máš kila navíc! Jak to říct blízkému citlivě, abyste místo hádky nastartovali změnu?
Dáma.cz
Hubnutí: 5 jednoduchých kroků, se kterými můžete začít hned teď
Hubnutí: 5 jednoduchých kroků, se kterými můžete začít hned teď
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Češi už lopatu do ruky nevezmou, v Srbsku nám staví Číňané s neuvěřitelnou disciplínou, říká developer Vavřík 
Češi už lopatu do ruky nevezmou, v Srbsku nám staví Číňané s neuvěřitelnou disciplínou, říká developer Vavřík 
e15
Růžička popsal, jak se dal využít Pastrňák: Hertl je jiný hráč. A mile mě překvapil...
Růžička popsal, jak se dal využít Pastrňák: Hertl je jiný hráč. A mile mě překvapil...
iSport
Trumpova pochvala Macinkovi, jásot sekty MAGA a medvědí služba pro zájmy České republiky
Trumpova pochvala Macinkovi, jásot sekty MAGA a medvědí služba pro zájmy České republiky
Reflex
Šrí Lanka plná překvapení: od sloního papíru přes želvy až k zeleným mangrovům
Šrí Lanka plná překvapení: od sloního papíru přes želvy až k zeleným mangrovům
Lidé a země