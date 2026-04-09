Sváteční oběd skončil tragédií: Rodinu zabil jed
Měla to být pohodová předvánoční chvíle u rodinného stolu. Ta se ale rychle zvrtla v boj o život. Když patnáctiletá Sara a její matka po jídle zkolabovaly, lékaři si byli jisti otravou jídlem. S odstupem času vyplulo na povrch, že jejich smrt někdo chladnokrevně naplánoval a přimíchal jim do jídla jeden z nejjedovatějších toxinů na světě.
Tragická událost se stala před Vánoci v italském městečku Pietracatella. Rodina bývalého starosty Giovanni Di Vity (55) se sešla u stolu, aby si její členové společně užili předvánoční čas a poobědvali. Nikdo v tu chvíli netušil, že se s každým soustem přibližují smrti. Nejdříve se udělalo po jídle špatně patnáctileté Saře. Všichni si mysleli, že ryba byla zkažená, informoval deník Bild.
Otec přežil
Matce Antonelle (†50) se přitížilo také. Lékaři byli přesvědčeni, že jde jen o obyčejnou otravu rybou nebo houbami a matku s dcerou po prvním vyšetření propustili domů. O několik dní později se dívka náhle zhroutila a zemřela. Matku potkal stejný osud.
Přišel šokující zvrat. Nebyla to nehoda, ale vražda! Do rodinného jídla někdo přimíchal ricin, jeden z nejnebezpečnějších jedů světa. V tuto chvíli policie nemá žádného podezřelého. U slavnostního stolu seděl jen otec Giovanni Di Vita. I on po jídle onemocněl, ačkoli jeho stav nebyl smrtelný. Toxikologické testy u něj však vyšetření přítomnost ricinu nepotvrdily.
Nevyřízené účty?
V krvi patnáctileté Sary a ve vlasech její matky Antonelly byly nalezeny stopy jedu, který je považován za biologickou zbraň. Ricin je téměř nemožné odhalit. Už jen špetka prášku dokáže zničit lidské orgány. Státní zastupitelství teď případ vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu a pachatel je stále neznámý. Odkud přesně jídlo pocházelo a kdo měl během svátků přístup do domu v Pietracatelle zůstává zahaleno tajemstvím. Policie stále drží celé sídlo pod přísným dohledem.
Motiv vraždy zůstává záhadou a není jasné, zda byli všichni členové rodiny cílem útoku. Starší dcera Alice (19) v osudný den u jídla vůbec nebyla. Do centra pozornosti se dostávají staré spory z doby, kdy otec působil jako starosta. Podle zpráv šlo o dlouhodobé veřejné konflikty, které možná někomu pořád ležely v žaludku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.