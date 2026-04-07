Ivan Jonák nechal zavraždit manželku: Od smrti Ludviky uplynulo 32 let
Výstřední mafián Ivan Jonák (†59) je dodnes jakýmsi symbolem devadesátých let v Česku. Bývalý majitel slavného Discolandu Sylvie si liboval v luxusu a okázalé extravaganci. V roce 1994 si ale objednal nájemnou vraždu své manželky Ludviky. Prý kvůli sporům o vlastnictví slavného podniku. Útok ze 7. dubna nakonec vedl k úplnému pádu jedné z nejvýraznějších osob českého organizovaného zločinu. Od smutné události uplynulo 32 let.
Šéf pražského podsvětí a majitel Discolandu Sylvia se nesmazatelně zapsal do povědomí českého národa svou výstředností. Když se řekne Ivan Jonák, mnoho lidí si vybaví jeho ikonickou fotografii, kde polonahý s pistolí drží v náručí dítě, jiní si vzpomenou na bizarní reklamu na jeho podnik, kdy se projížděl po Václavském náměstí v mercedesu s nahými ženami. Vlastnil také několik nezvyklých mazlíčků jako medvěda Míšu nebo krokodýla Kubu.
Vražda Ludviky vedla k pádu
A ač dnes Jonák může působit jako jakási komická postavička, byl to ve skutečnosti krutý člověk a také zločinec, který si kvůli majetku neváhal zaplatit vraždu vlastní manželky. Ludvika Jonáková (†34) byla zastřelena 7. dubna 1994 ve stánku se zeleninou v Praze-Petrovicích, který si po rozchodu s manželem otevřela. Vrazi se přitom o její zastřelení pokoušeli už o den dříve. Ze stánku je však stačila vystrčit ještě předtím než vystřelili.
O pár měsíců později se i sám Jonák stal také cílem pokusu o atentát. Nejprve explodovalo auto, které řídil. Vyvázl bez zranění, Hned druhý den byl postřelen neznámým útočníkem. Střela mu pronikla tváří a roztříštila mu několik zubů. Tyto útoky zůstávají dodnes neobjasněné.
Vrahem Ludviky Jonákové byl podle soudu Jiří Tokár, kterého si měl najmout právě Jonák. Tokár se nejprve přiznal, později však výpověď opakovaně měnil. Nakonec dostal trest ve výši 14 let za mřížemi. Jonák od soudu odešel výjimečným trestem v délce 18 let. Rozsudek padl nejen za vraždu manželky, ale i plánovanou vraždu jejího tehdejšího přítele. Až do své smrti však tvrdil, že je nevinný.
Lstivé zatčení
U zatýkání bizarního mafiána byl bývalý elitní kriminalista a dlouholetý člen pražské mordparty Jan Štoček. Ten o tom promluvil v pořadu Fight Cast One, kde upřesnil, že na případu vraždy Ludviky nepracoval, ale mafiána nakonec zatkl, protože policistům se do Jonákovy vily příliš nechtělo. „Ne, že by měli strach z Jonáka, ale z těch medvědů,“ řekl v pořadu Štoček.
Kriminalistům pomohlo, že měl mafián asi padesátitisícový dluh na elektřině a hrozilo, že mu vypnou proud. „Napadla mě spásná myšlenka, že se můžeme vydávat za pracovníky rozvodných závodů a k Jonákovi se tak snadno dostat,“ vysvětlil bývalý vyšetřovatel s tím, že bez takové lsti by byl zřejmě velký problém se k tehdejšímu šéfovi podsvětí dostat, protože u vily měl asi troje mříže.
To na ochranku zabralo. Štoček prý obelstil i samotného Jonáka, když mu tvrdil, že má za rohem zásahovku a pokud nebude spolupracovat, vyrazí na něj. To však nebyla pravda