Podivné detaily o obviněném z vraždy vychovatelky Elišky: Nevycházel z domu, živila ho máma?!

Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Autor: Andrea Vídeňská, Klára Jelínková - 
25. října 2026
20:55

Z bytu údajně téměř nevycházel, přes deset let měl žít v izolaci a spoléhat na matku, která ho živila. Pak se mu měl rozbít počítač a tragédie byla na světě. Muž je nyní obviněný z vraždy oblíbené vychovatelky ve Velkém Poříčí. Tu měl brutálně ubodat nedaleko jejího domova.

Smrt vychovatelky Elišky zasáhla Velké Poříčí. Její mrtvé tělo našli u řeky Metuje. Z vraždy je obviněn muž (34), podle místních jde o podivína. CNN Prima News uvedla, že měl více než deset let žít v izolaci doma a nechat se živit od vlastní matky. Jeho celým světem měl být počítač a hry. Jídlo mu měla nosit matka. Údajně i proto, aby se za něj nemusela stydět. V mládí ho vyhodili z učiliště a před lety skončil v nemocnici kvůli podezření na duševní chorobu. Léčení ale opustil a poté se měl znovu uzavřít doma. Lidé z okolí ho prakticky neznali. 

Co ho přimělo po tak dlouhé době opustit byt? Podle informací Primy měl být spouštěčem rozbitý počítač. Muž si oblékl mikinu s kapucí, nasadil rukavice a vyrazil ven. To, co následovalo, skončilo tou nejhorší možnou tragédií. V okolí si měl údajně náhodně vybrat oběť.

Elišku pachatel přepadl jen několik desítek metrů od jejího bydliště. Muž jí měl způsobit mnohočetné bodné a řezné rány, které neměla šanci přežít. „Soudce Okresního soudu v Náchodě rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Muž je nyní stíhán vazebně. Případ i nadále vyšetřují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými,“ informoval o víkendu policejní mluvčí Martin Stránský.

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Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.
Oblíbená vychovatelka se nevrátila z práce domů.

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
počítačvraždavychovatelkapočítačové hrydružinaizolacevražda ženyJeroným KlimešVelké PoříčíOkresní soud v Náchodě
Andrea Vídeňská
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Duck ( 25. října 2026 23:01 )

Diagnoza? Rozmazlenej spra..k. Vyrostl z nej sobecky zakomplexovany narcis co vi ze se nemusi snazit kdyz ma maminku, takze se nenaucil socialni dovednosti, sebeovladani, a pri kontaktu s lidma by byl pruser, proto nikam raci nechodil.podil na tom ma ta matka.
Deti se nemaj rozmazlovat ale vychovavt k discipline atd. Dneska kvuli nim clovek nemuze vyjit ani na ulici.

Uživatel_5872734 ( 25. října 2026 22:55 )

Je rád za vás tomu věřte, každému se děti nepovedou

ford cosworth ( 25. října 2026 22:40 )

Nemluvím a neptám se už, ale náhradní klíče od jeho/jejich nemovitosti máme my a jeho vlastní syn Ne !

Kdyby se něco stalo řekl mi, že závět je zamčena ve stolku a druhou má Notář - zřejmě tušíte kam mířím 😕

Má dospělého syna- kterému nevěří 😨 Ženu/manželku v domově na dožití a na vše je sám.
Vnuci za ním nejezdí 😨 a My to nemůžeme skousnout jaké jsou lidi VYPOČÍTAVÉ §vině ! 😕

ford cosworth ( 25. října 2026 22:30 )

a naopak z druhé strany máme sousedy - vlastně již jen jednoho přes 87 let který nás zásobuje převážně Ovocem a Zeleninou, které jeho vlastní děti nedocení 😕

chodí k němu jen půjčit Love, auto + výslužku, aniž by dali ruku k dílu - s takových se mi chce zvracet 👎

a dávno jsem mu řekl jestli je spokojený ? NEODPOVĚDĚL 😨 pokrčil rameny a dal mi kbelík Angreštu - má žena upekla koláč a Já švihal k němu s talířem, včetně naší Slivovice pod paží - je to skvělý chlap a kdybych měl tátu stejně jako má žena - na rukou bychom ho nosili 👍

On má děti tedy Syna + Snachu které koupili byt a dali Love, ale jsou to vypočítavé Kry§y !

Syn s ním nejde ani na Pivo a snacha ani neuvaří oběd, natož upekla buchtu či koláč ač pracuje ve Školní jídelně - Lidská Špína ! 👎 😨

ford cosworth ( 25. října 2026 22:06 )

Tím že nevycházíte z domu jste podivín ? Asi jen po Česku ! 👎


Máme sousedku která každý rok létá za synem do U.S.A. tady si vystačí ze zahrádkou , nemákamarádky vlastně jen jednu a nákup ji vozí nejen Rohlík. cz - je podle Vás divná ?

Myslím, že Ne ! 👍

Pokd potřebuje něco opravit volá Nás, a řekl bych že je to právě ten typ souseda který je daleko lepčí než ten který strká do všeho nos a Škodí Češi! 😃

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