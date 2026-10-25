Podivné detaily o obviněném z vraždy vychovatelky Elišky: Nevycházel z domu, živila ho máma?!
Z bytu údajně téměř nevycházel, přes deset let měl žít v izolaci a spoléhat na matku, která ho živila. Pak se mu měl rozbít počítač a tragédie byla na světě. Muž je nyní obviněný z vraždy oblíbené vychovatelky ve Velkém Poříčí. Tu měl brutálně ubodat nedaleko jejího domova.
Smrt vychovatelky Elišky zasáhla Velké Poříčí. Její mrtvé tělo našli u řeky Metuje. Z vraždy je obviněn muž (34), podle místních jde o podivína. CNN Prima News uvedla, že měl více než deset let žít v izolaci doma a nechat se živit od vlastní matky. Jeho celým světem měl být počítač a hry. Jídlo mu měla nosit matka. Údajně i proto, aby se za něj nemusela stydět. V mládí ho vyhodili z učiliště a před lety skončil v nemocnici kvůli podezření na duševní chorobu. Léčení ale opustil a poté se měl znovu uzavřít doma. Lidé z okolí ho prakticky neznali.
Co ho přimělo po tak dlouhé době opustit byt? Podle informací Primy měl být spouštěčem rozbitý počítač. Muž si oblékl mikinu s kapucí, nasadil rukavice a vyrazil ven. To, co následovalo, skončilo tou nejhorší možnou tragédií. V okolí si měl údajně náhodně vybrat oběť.
Elišku pachatel přepadl jen několik desítek metrů od jejího bydliště. Muž jí měl způsobit mnohočetné bodné a řezné rány, které neměla šanci přežít. „Soudce Okresního soudu v Náchodě rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Muž je nyní stíhán vazebně. Případ i nadále vyšetřují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými,“ informoval o víkendu policejní mluvčí Martin Stránský.
Diagnoza? Rozmazlenej spra..k. Vyrostl z nej sobecky zakomplexovany narcis co vi ze se nemusi snazit kdyz ma maminku, takze se nenaucil socialni dovednosti, sebeovladani, a pri kontaktu s lidma by byl pruser, proto nikam raci nechodil.podil na tom ma ta matka.
Deti se nemaj rozmazlovat ale vychovavt k discipline atd. Dneska kvuli nim clovek nemuze vyjit ani na ulici.