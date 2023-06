Známí vězni, kteří se dostali dřív na svobodu: Žháři z Vítkova, útěkář Kajínek i nevinný Tempel

Mezi českými odsouzenci na doživotí je František Müller výjimkou – vlastní rukou nikoho nezabil. Doživotní trest vězení mu uložil soud v Německu v roce 1995 za pokus o loupežnou vraždu klenotníka.

Muže do hlavy střelil jeho komplic, klenotník jako zázrakem přežil s těžkými následky. Müller si zprvu odpykával trest ve Straubingu v Bavorsku, tamní ministerstvo spravedlnosti ho později předalo k výkonu trestu do Česka, s čímž Müller nesouhlasil. V souvislosti s uznáním trestu a umístěním do věznice s ostrahou podal v minulosti bez úspěchu dvě ústavní stížnosti.

Už od roku 2014 se domáhal podmínečného propuštění, do té doby soudy žádnému doživotně odsouzenému v tomto případě nevyhověly. Až do srpna roku 2018, kdy byl propuštěn. „Sedm let musím sekat latinu bez nějakého průšvihu. Sedm let ochranný dohled. Sedm let probační dohled. A sedm let musím plnit podmínky společenské záruky, kterou mám z Prahy,“ popisoval tehdy po propuštění Müller, který si ve vězení odseděl více než 20 let.