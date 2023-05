Žháři z Vítkova musí dodržovat striktní pravidla: Pravidelná hlášení a odškodné rodině!

Na jaře roku 2009 zažila romská rodina z Vítkova peklo na zemi. Tři zakuklenci jim do domu hodili několik zápalných lahví, které způsobily v budově rozsáhlý požár. Tou dobou se uvnitř nacházelo osm osob. Rodiče, se svými čtyřmi dcerami a dva rodinní známí. Při útoku byla zraněna Anna Siváková společně se svým partnerem Pavlem Kudrikem a jejich tehdy ani ne dvouletá dcera Natálka.

Dívčin zdravotní stav byl dlouhé dny a týdny kritický. Popáleniny měla na 80 procentech těla a prognózy lékařů vypadaly špatně. Dívenka svůj boj o život naštěstí zvládla. V průběhu let absolvovala téměř stovku operací, trpí invaliditou třetího stupně a problémy s kůží a pohybem má dodnes. Událost se negativně podepsala i na jejím psychickém zdraví. A tento týden se Natálka společně s rodinou dozvěděla něco, co by ji nenapadlo ani v nejtemnějších představách. Ti, co jí zničili život, jsou na svobodě.

Maminka popálené Natálky Anna (41) pro Blesk: Zaslepíme okna a postavíme plot! Dcera se chce odstěhovat

Hledají si práci a chtějí platit daně

Okresní soud v Šumperku totiž během minulého týdne rozhodl, že budou Václav Cojocaru a Ivo Müller po odpykání dvou třetin trestu podmínečně propuštěni. Oba byli za rasově motivovaný útok na romskou rodinu v roce 2010 odsouzeni na 20 let. Brány věznice opustili v úterý 16. května.

I když jsou oba muži venku z basy, úplná svoboda, kterou si občané běžně mohou užívat, je nečeká. Podle nařízení soudu musí jak Cojocaru tak i Müller pravidelně hlásit probační a mediační službě, co dělají. Sdělovat musí i informace o tom, kde a u koho bydlí, zda platí či neplatí nájem, jaké jsou jejich příjmy a kde pracují.

Samozřejmostí jsou informace o tom, jak oba muži hradí poškozené rodině odškodné. „Chtějí si najít práci, platit daně a také platit, jak to bude v jejich možnostech, způsobenou škodu,“ komentoval situaci pro iDNES.cz advokát odsouzených Ladislav Myšák.

Médiím se vyhýbají

Hlášení musí Cojocaru i Müller podávat zhruba každé tři týdny. „Pokud tak činit nebudou, mohou oba skončit znovu před soudem, který by je mohl poslat znovu za mříže,“ potvrdil pro CNN Pima News soudce Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl. Hlášení musí žháři podávat ještě následujících sedm let, než jejich trest definitivně vyprší.

Podle informací CNN Prima News by se měl Václav Cojocaru po podmínečném propuštění pohybovat v Terezíně, což je část obce Petrov nad Desnou na Šumpersku. Müller má trvalé bydliště v Horním Benešově. Zda tam ale skutečně pobývá, není zatím jasné. Ani jeden ze žhářů se po opuštění věznice na doporučení advokáta odmítl médiím vyjádřit.