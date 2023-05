Popálenou Natálku léčili revolučním způsobem: Dostala umělou kůži! S následky bude bojovat celý život

Popáleniny na 80 procentech těla, kritický stav a ztráta tří prstů. Natálka (15) před 14 lety při žhářském útoku ve Vítkově utrpěla závažná zranění a skončila v kritickém stavu v nemocnici. Naštěstí se dostala se do rukou medicínských kapacit a stala se pátým dítětem, které dostalo v České republice umělou kůži Integra. S následky zranění se nicméně bude vyrovnávat celý život.

Čtveřice neonacistů 19. dubna 2009 vhodila několik zápalných lahví do rodinného domu v ostravském Vítkově. Uvnitř tou dobou spala Anna Siváková se svou tehdy bezmála dvouletou dcerou Natálkou a partnerem. Jeden z Molotovových koktejlů naplněných benzínem spadl přímo do jejich postele. Nejhůře to odnesla právě malá Natálie.

Umělá kůže

Holčička utrpěla velmi vážné popáleniny na 80 procentech těla. Přišla o tři prsty. Čtyři měsíce byla hospitalizovaná ve vážném stavu ostravské popáleninové kliniky. Tady se podrobila v té době revoluční léčbě.

Lékaři začali spálenou kůži nahrazovat uměle vytvořenou. Koncept této operace vznikl v roce 2003 a za šest let pomohl jen čtyřem dětem. Natálka byla pátým pacientem. Jak tehdy uvedla primářka popáleninového Zdenka Crkvenjaš, popálená kůže je živnou půdou pro infekci. Lékaři proto museli jednat rychle.

15 operací během několika měsíců

Během prvních čtyř měsíců lékaři Natálce stihli nahradit 30 procent kůže. Dívka podstoupila ve svých dvou letech 15 operací, během kterách jí lékaři nahrazovali popálenou kůži. „Jsme limitováni rozsahem odběrových ploch – během jedné operace můžeme jít maximálně asi na šest procent,“ popsala tehdy primářka. Operace přišly na miliony korun.

Dívku mohli z umělého spánku probudit až po čtyřech měsících od útoku, kdy se Natálčin stav začal postupně stabilizovat. „Dodneška, když si na to vzpomenu, tak vidím před sebou to desetikilové dítě, které bylo popálené prakticky tak, že nebylo vidět kouska zdravé kůže,“ popsala České televizi Crkvenjaš.

O dva roky později Natálka prodělala náročnou operaci a rekonstrukci prstů a předloktí pravé ruky. Kvůli stahujícím jizvám už nemohla ruku téměř používat, upravit ji museli také jizvu na krku, která ji omezovala v pohybu.

Rodina se po několika měsících přestěhovala do nového domu v deset kilometrů vzdáleném Budišově nad Budišovkou. Na rodinný dům a rekonstrukci se podařilo vybrat peníze z veřejné sbírky.

Dva útočníky Václava Cojocarua a Iva Müllera poslal soud na svobodu ve čtvrtek. Z původního dvacetiletého trestu si odseděli 12 let. Rodina Natálky bere propuštění žhářů velmi špatně. Ve vězení zůstávají další dva odsouzení z pokusu několikanásobnou motivovanou vraždu David Vaculík a Jaromír Lukeš. Dostali trest 22 let vězení. Oproti dvěma propuštěným ale nevyjádřili lítost a rodině posílá peníze pravidelně jen Lukeš, nicméně jde o pouhých 150 až 200 korun.