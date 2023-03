„Chov ovcí do Beskyd patři, je to tradice. Bez něj by se změnil ráz krajiny,“ řekla radní Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). Dodala, že útoky vlka způsobují velké škody, proti kterým se farmáři potřebují bránit. „Přispějeme proto úplně všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu,“ dodala.

Kraj vyhověl 36 chovatelům z okolí Jablunkova, Krnova, Nového Jičína a Třince, mezi které rozdělí 3,2 milionu korun. Loni to bylo o 300 tisíc více.

Krajské peníze budou moci být využity na nákup elektrických ohradníků se zdroji, mobilních košárů, které slouží pro přechodné ustájení stád, nebo třeba pasteveckého psa.

„Chceme tak v maximální možné míře posílit opatření ke snížení škod způsobených vlkem. Stáda ovcí do Podbeskydí i dalších částí regionu patří, tuto tradici chceme určitě zachovat,“ podotkla radní.

VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů.

Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA