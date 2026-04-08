Po domácím porodu zemřelo miminko: Rodička nemá absolutní svobodu volby, rozhodl Nejvyšší soud!

Autor: ČTK 
8. dubna 2026
12:05

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo. NS o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě.

„NS svým rozhodnutím potvrdil, že ačkoliv český právní řád garantuje rodičce právo na volbu místa a způsobu porodu, toto právo je limitováno povinností nejednat v přímém ohrožení života a zdraví dítěte v případech, kdy jsou předem známa vysoká medicínská rizika,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Lékaři ženu upozorňovali na rizikovou polohu plodu. Přesto rodila doma. Okresní soud v Semilech jí uložil deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na 15 měsíců. Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil.

„NS zdůraznil, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě a zdraví jiného. Obviněná porušila tuto povinnost tím, že vědomě vystavila dítě riziku, o kterém jako odbornice věděla. NS zároveň odmítl argumentaci obhajoby, že plod před úplným narozením není subjektem práv. V souladu s ustálenou judikaturou požívá dítě trestněprávní ochranu od okamžiku, kdy začne opouštět tělo matky,“ uvedla Tomíčková.

Pokud rodička bez přiměřených důvodů spoléhá, že smrtelný následek nezpůsobí, ačkoliv je o konkrétních rizicích informována, může naplnit znaky zavinění z vědomé nedbalosti, uvedl také NS.

Ústavní soud v roce 2024 v jiné kauze zamítl stížnosti matky a duly, které dostaly šestiměsíční tresty vězení s podmínečným odkladem na jeden rok kvůli plánovanému domácímu porodu s tragickým koncem. Dítě zemřelo. Soud v nálezu zdůraznil, že domácí porody jsou v Česku legální, což ale nevylučuje trestní odpovědnost aktérek, pokud porod skončí tragicky. Záleží na okolnostech. V kauze, kterou se ÚS zabýval, rodička podle nálezu věděla o rizicích a dula překročila své kompetence.

„Domácí porody představují legální alternativu k porodu ve zdravotnickém zařízení. Dovolenost domácích porodů však sama o sobě nevylučuje, aby jejich realizací byl za specifických okolností spáchán trestný čin,“ stálo tehdy v nálezu.

Plánované domácí porody jsou v některých evropských zemích poměrně běžné, v Česku ale představují ožehavé téma. Část matek si je přeje jako alternativu k porodnicím, větší část lékařské obce je odmítá jako hazard. Domácími porody a souvisejícími problémy se dlouhodobě zabývají také české soudy.

V září 2024 Ústavní soud průlomově rozhodl, že porodní asistentky mohou vést domácí porody. Doplnil však, že to nelze z hlediska právní úpravy považovat za poskytování zdravotní péče, na rozdíl od porodu, který asistentka vede ve zdravotnickém zařízení. Na domácí porod s asistentkou se tak nevztahují garance, které se pojí s běžnou zdravotní péčí, a rizika nese matka, případně ženy, které jí pomáhají.

V jiném sledovaném sporu vysoudila porodní asistentka Ivana Königsmarková 700.000 korun a omluvu za nemajetkovou újmu, kterou utrpěla v době nezákonného stíhání kvůli komplikovanému domácímu porodu. Žena již dříve dostala zhruba 870.000 korun jako náhradu ušlého zisku.

Související

Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Aha!
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Dáma.cz
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Chytrá řešení pro bydlení, práci i zasloužený odpočinek
Chytrá řešení pro bydlení, práci i zasloužený odpočinek
Moje zdraví
STK každý rok pro auta nad 10 let? V Evropském parlamentu se chystají změny
STK každý rok pro auta nad 10 let? V Evropském parlamentu se chystají změny
e15
Hadamczik v Zimáku: Jak to bylo s odchodem Rulíka a spol. na Kladno. Nástupce už to ví
Hadamczik v Zimáku: Jak to bylo s odchodem Rulíka a spol. na Kladno. Nástupce už to ví
iSport
Jefim Fištejn: Chybička se vloudila. Ti, kteří už Ukrajinu odepisovali, budou mít teď co vysvětlovat
Jefim Fištejn: Chybička se vloudila. Ti, kteří už Ukrajinu odepisovali, budou mít teď co vysvětlovat
Reflex
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
Lidé a země