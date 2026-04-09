Šílené video ze slovenské benzínky: Autobusák zmlátil seniora!

Autor: Štěpánka Grofová - 
9. dubna 2026
05:00

Vyhrocený spor na silnici ve slovenských Malackách skončil napadením pěstí. Řidič autobusu společnosti Arriva po vybržďování vystoupil na pumpě, napadl staršího muže a srazil ho na zem. Svědci útok natáčeli a video se rychle rozšířilo na sociálních sítích. Firma muže okamžitě postavila mimo službu. Lidé se ho však zastávají.

Na čerpací stanici v Malackách se do sebe pustili řidič autobusu a starší muž. Podle svědků se vše odehrálo 1. dubna. „Na lince 245 v Malackách došlo k incidentu, při němž řidič společnosti Arriva fyzicky napadl staršího pána. Situaci vidělo více lidí,“ stojí v příspěvku z facebookové skupiny Malacky kvalitne. Na záznamu je vidět, jak se řidič ohání pěstmi a senior končí na zemi. Vyhrocenou potyčku ukončil až řidič kamionu. Autobusák se pak stáhl a z místa odešel.

Konflikt předcházelo vybržďování

Okolnosti se postupně začaly vyjasňovat. Podle informací uvedených v příspěvku mělo incidentu předcházet vyhrocené chování staršího muže za volantem. „Jel před autobusem, vybržďoval a ukazoval prostředník řidiči autobusu,“ tvrdí svědci. Napětí tak vyústilo ve fyzický střet na pumpě, kde se oba muži znovu setkali.

Dopravce reaguje

Případ ale nezůstal bez odezvy. Dopravní společnost Arriva se k chování zaměstnance postavila razantně. „Agresivní chování nemá místo za volantem. I když je práce řidiče autobusu náročná a přináší mnoho stresových situací, profesionální řidič je musí zvládat,“ řekl mluvčí společnosti Peter Stach slovenským médiím.

Agresor byl okamžitě postaven mimo službu a čeká ho pohovor i další kroky. Dopravce zároveň plánuje mimořádné psychologické vyšetření, aby se podobná situace neopakovala.

Lidé se řidiče zastávají

Pod příspěvkem se rychle rozjela bouřlivá debata. Řada komentujících se přitom řidiče zastávala a poukazovala na stres i odpovědnost za cestující. „Ten somroš ho vybržďoval a ještě mu ukazoval prostředník? A když řidič autobusu profackuje, tak je ještě za špatného?“ napsal jeden z uživatelů. „Uvědomujete si odpovědnost řidiče? Odpovídá za lidi v autobuse odpovídá za autobus. Vybržďování je zakázáno! V případě nehody by měl na krku obecné ohrožení,“ přidal další.

Uživatel_6306648 ( 9. dubna 2026 06:17 )

Tak to dopadá když sníš moct halušek s brynzou...

