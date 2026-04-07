Děti (†5 a †8) se udusily v mrazáku: Zřejmě si hrály na schovávanou
V kolumbijském městě Vista Hermosa došlo 4. dubna k neuvěřitelné tragédii. Dvě malé děti zemřely poté, co se zasekly v mrazáku. Prý si často hrávaly na schovávanou a zřejmě se omylem chytily do pasti. Zřejmě se chtěly schovat rodičům, kteří se měli brzy vrátit domů.
Rodiče prý během večera odešli z domu a nechali děti úplně bez dozoru. Když se vrátili, po ratolestech nebylo ani stopy. Během prohledávání domu je pak obě dvě objevili v ledničce. V tu době již byly obě bez známek života. Nepomohl bohužel ani převoz do nemocnice, kde lékařům zbývala už jen smutná povinnost konstatovat smrt.
Podle otce byli v osudný večer pryč z domu asi hodinu a půl. Když při příchodu nemohli děti najít, nezpůsobilo to prý okamžitou paniku. Rády si totiž hrály na schovávanou. Při návratu je tedy rodiče začali v klidu hledat. Mrazák, ve kterém děti zemřely, byl vypojený. „Vlezly tam, hrály si, víko se za nimi zaklaplo a uvěznilo je tam. Udusily se,“ popsal podle deníku El Tiempo jejich otec.
Případem se začala zabývat policie. Čeká se nyní na výsledky pitvy, které určí přesnou příčinu smrti.
